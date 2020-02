A San Pietro in Vincoli e Ravenna le Final Four di Coppa Emilia Romagna di Serie C maschile

Si disputerà domenica 2 febbraio 2020 a San Pietro in Vincoli e Ravenna, la Final Four di Coppa Emilia Romagna di Serie C Maschile di pallavolo, edizione 2019-2020, evento organizzato dalla Pol. Atlas Santo Stefano, in collaborazione con Dream Volley Ravenna.

La società di Santo Stefano avvierà con questa giornata di sport le celebrazioni per il cinquantenario dalla sua fondazione, è infatti attiva dal 1970 sul territorio delle Ville Unite, con vari sport praticati.

Dapprima atletica leggera e ciclismo e dai primi anni ’90 calcio e pallavolo, che numerose soddisfazioni sta dando a questa piccola piazza negli ultimi anni.

La società del presidente Galli è alla sua terza stagione nel massimo campionato regionale e occupa attualmente la prima posizione in classifica, con tre lunghezze sulla coppia formata da Paolo Poggi Bologna e Pietro Pezzi Ravenna, denominazione per il campionato della Dream Volley, allenata dalla coppia Guerra – Velastri e neopromossa in serie C.

Le altre squadre semifinaliste sono Plastorgomma Kerakoll Sassuolo e Hipix Spezzano, rispettivamente seconda nel girone “B” con 24 punti e prima nel girone “A” a punteggio pieno con 30 punti in dieci partite.

Saranno due battaglie senza esclusioni di colpi quelle che si disputeranno alle ore 11.00 e vedranno di fronte alla Palestra Scuole Medie “R. Gessi” di San Pietro in Vincoli i padroni di casa della Conad San Zaccaria Atlas alla compagine Sassolese, mentre in contemporanea alla Montanari di Ravenna si affronteranno la Piero Pezzi e Spezzano.

Le due vincenti si sfideranno alle ore 17.00 nella finalissima a San Pietro in Vincoli, che ospiterà per la prima volta un evento di questa caratura, dopo che in estate l’amministrazione comunale ha rifatto il look all’impianto. Un ringraziamento va agli sponsor principali, Conad city San Zaccaria, Consorzio Metallurgico REK e Acquaplus, che hanno partecipato alla realizzazione delle magliette per l’evento e saranno protagonisti insieme ai dirigenti nelle celebrazioni. Al termine della partita ci sarà un buffet offerto da Conad city San Zaccaria, Piadineria da Nino, Torrefazione La Forlivese e Sirio Spa.

Le due società hanno organizzato l’evento con l’intento di portare nella nostra provincia la prestigiosa fase finale della massima coppa regionale maschile ma anche e soprattutto per proporre un evento che sia conviviale per i ragazzi e per il territorio, coinvolgendo anche gli atleti e le famiglie del settore giovanile e gli appassionati di pallavolo locali.