Marina di Ravenna. Dall’8 all’11 giugno torna il Festival Beaches Brew

Torna la grande musica internazionale a Marina di Ravenna. La località balneare ospiterà dall’8 all’11 giugno, il Beaches Brew 2020, il festival giunto alla nona edizione che mira a rompere la barriera tra artista e pubblico, celebrando insieme le comunità della musica e dell’arte.

Tra gli artisti che si esibiranno a Beaches Brew 2020, a ingresso libero, ci sono Jehnny Beth dei Savage, che pubblicherà il suo album di debutto da solista, “To Love Is To Live”, l’8 maggio su Caroline Records; il supergruppo maliano Les Amazones D’Afrique; Jessica Pratt; i Ndagga Rhythm Force di Mark Ernestus, un progetto di collaborazione tra un gruppo cangiante di musicisti sabar senegalesi e il pioniere della techno tedesca Mark Ernestus; Horse Lords; il ritorno dei migliori psico-punk nichilisti australiani Tropical F*ck Storm; provenienti dall’underground newyorkese, i 75 Dollar Bill; la rock band americana Endless Boogie; il gruppo garage-punk-rock giapponese Otoboke Beaver; il musicista e produttore londinese Klein; il collettivo psichedelico afrobeat Golden Star Arkestra; gli Automatic; il noise rock post-No-wave dei Live Skull; Angel Bat Dawid; da New Orleans, Delish Da Goddess e il suo mash-up di musica lo-fi rap e bounce; il DJ Fitz; e il trio olandese noise-pop Sweet Release of Death.