Scomparsa di Matteucci. Le parole del Sindaco Michele de Pascale e del Presidente Stefano Bonaccini

Già molte le reazioni alla prematura, improvvisa scomparsa dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci avvenuta questa mattina 16 febbraio.

MICHELE DE PASCALE, SINDACO DI RAVENNA: “Con immenso dolore apprendiamo della morte di Fabrizio Matteucci. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella sua famiglia. Fabrizio era un gentiluomo che amava profondamente la nostra Ravenna e la nostra comunità, al servizio della quale ha rivolto buona parte della sua vita, dedicandovisi sempre con generosità, attenzione e impegno. Se ne va un amico caro, una guida sincera e riservata. Sempre allegro e scherzoso, era l’ultima telefonata della sera per un consiglio o un confronto o la prima della mattina per iniziare con il piede giusto la giornata. Quella telefonata mi mancherà tantissimo. Ciao Fabrizio.”

STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE DELLA REGIONE: “Sono profondamente colpito dall’improvvisa scomparsa di Fabrizio Matteucci. È davvero un grande dolore e un giorno triste per la città di Ravenna e per l’Emilia-Romagna, che perdono una persona di estrema sensibilità e valore, amministratore preparato, rigoroso e appassionato uomo delle istituzioni. Oggi perdo un amico e voglio esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia ed alla città di Ravenna per tramite del suo Sindaco, a nome dell’Emilia-Romagna, certo di interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell’intera nostra comunità”.

ALESSANDRO BARATTONI, SEGRETARIO PROVINCIALE PD: “Sono profondamente sconcertato dalla improvvisa scomparsa di Fabrizio, è un dolore immenso per tutti noi. È una perdita gravissima per tutta la nostra comunità. Impegno, lealtà, onestà e coerenza lo hanno sempre contraddistinto in ogni momento e ne abbiamo potuto conoscere e apprezzare lo spirito, il coraggio e l’amore in tutto quello che ha fatto. Lo ricorderemo sempre per la sua disponibilità, il rispetto per le persone e per le istituzioni. Il Partito Democratico si stringe con grande affetto alla famiglia, agli amici e ai tantissimi che gli hanno voluto bene, con la certezza che un così eccellente e valoroso cittadino rimarrà scolpito per sempre nella nostra memoria. Ciao caro Fabrizio, sei stato un uomo speciale.”

ANDREA CORSINI, ASSESSORE REGIONALE: “Fabrizio Matteucci era un grande amico e un ottimo amministratore sempre sul pezzo. Ricordo che quella notte della foto, lo accompagnai da Assessore alle Protezione Civile a Marina di Ravenna a controllare lo stato del Canale Candiano. Stessa berretta e un freddo terribile. Matteucci era un uomo di grande cuore e umanità, una persona che mi ha insegnato molto e a cui devo molto. Caro Fabrizio con questa foto buffa, ti voglio ricordare. Ciao Fabri!“

EUGENIO FUSIGNANI, VICE SINDACO DI RAVENNA: “Una cosa è certa: qualsiasi giudizio sul tuo operato di sindaco non prescinderà mai da due aspetti che erano la tua caratteristica; l’onestà e la coerenza. Ciao Fabrizio, riposa in pace.”

ROBERTO FAGNANI, ASSESSORE COMUNALE A RAVENNA: “Ciao Fabrizio, oggi se ne va prima di tutto un amico, una persona onesta e buona che ha guidato Ravenna per 10 anni con dedizione e amore. Sei passato proprio l’altro giorno a salutarmi e a stringermi forte come sempre. Porterò nel cuore questi abbracci e le nostre chiacchierate. Sono orgoglioso di aver fatto parte della tua squadra. Un abbraccio a Simona e a Sayo.”

MASSIMO MEDRI, SINDACO DI CERVIA: “Fabrizio era un politico “dolce” attento e preparato, come ce ne sono pochi. Con lui ho costruito una parte importante del mio percorso di amministratore. Mancherà a tutti noi. Un abbraccio a tutta la sua famiglia.”

ALVARO ANCISI, LEADER DI LISTA PER RAVENNA: “In questa valle di lacrime in cui troppo spesso, da un giorno all’altro, si capisce che siamo attaccati ad un filo, un fulmine è piombato oggi su Fabrizio, dieci anni di sindaco dal volto umano. Umano vuol dire uno di noi, riconoscere i pregi nei difetti. Dircene di tutti i colori e rispettarci fino a volerci bene, non c’entra da che parte stai. Altrimenti sei gentaglia. Ricordarci di noi anche se non calchiamo più la stessa scena. Chiamarci di notte per amicizia, senza whatsapp. E siccome non è vero che in paradiso ci si arriva solo per la diretta via, bensì anche da destra e da sinistra purché col cuore in mano, io prego, Fabrizio, che potremo scornarci anche lì, con affetto. E tu prega per l’amico che adesso ne ha più bisogno.”

CARLO LORENZO CORELLI, SEGRETARIO PSI: “L’improvvisa immatura morte di Fabrizio Matteucci ci lascia increduli e attoniti. Come sindaco ha per un decennio retto le sorti della nostra città. Questo non è il tempo dei giudizi ma del raccoglimento, che siamo certi la sua Ravenna gli tributerà stringendosi attorno ai suoi famigliari e al suo partito, in un moto di solidale vicinanza. La stessa vicinanza, nel dolore, che voglio manifestare a nome dei socialisti ravennati.”

RAVENNA IN COMUNE: “È morto il Sindaco che per 10 anni ha legato il proprio nome a quello della sua Città. Non eravamo ancora in Consiglio comunale durante quel decennio. Sono successe tante cose. In tante non ci riconosceremmo. Resta il fatto che è difficile fare il Sindaco. Assorbe tanta energia. A volte troppa se si pensa alle tante figure che Ravenna ha visto “passare”. A volte durante. A volte dopo. A volte addirittura prima. Pensiamo che Fabrizio Matteucci si sia compiutamente riconosciuto in un pensiero che gli sentimmo esprimere più volte: «Quello del Sindaco è un mestiere bellissimo, sicuramente il più bello che ho fatto finora. Ma è anche un mestiere molto impegnativo, che porta con sé tante responsabilità. Spesso devo assumere decisioni importanti, non sempre condivise da tutti». Ci uniamo alla famiglia in un lutto che è per forza di tutta la Città.”

ANDREA MAESTRI, EX CAPOGRUPPO ED EX DEPUTATO: “Ciao Fabrizio, compagno di tante battaglie, persona buona e onesta, politico illuminato e umano, padre e marito dolcissimo. Mi mancherai. Un’abbracciatona. Il tuo ex capogruppo.”

GIANLUCA DRADI, PRESIDE DEL LICEO SCIENTIFICO: “Ho conosciuto Fabrizio al Liceo, quando era leader della Fgci e da allora l’ho sempre ammirato. Mi ha onorato della sua amicizia e stima, volendomi in giunta ed affidandosi a me come avvocato. Io perdo un amico, la città una gran brava persona, Simona e Sayo un fondamentale punto di riferimento. Sono davvero addolorato.”

ALBERTO ANCARANI, FORZA ITALIA: “Una notizia che mi rammarica enormemente. Sentite condoglianze alla famiglia e al suo partito.”

LA PIGNA: “La Lista Civica La Pigna esprime le proprie sentire condoglianze alla famiglia e ai cari dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci , scomparso prematuramente oggi a causa di un fatale malore.”