Annullati incontri su Legge di Bilancio organizzati da Confartigianato a Ravenna, Lugo, Cervia e Russi

Confartigianato della provincia di Ravenna informa che, in base all’Ordinanza emessa dal Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus, ha provveduto ad ANNULLARE tutti gli incontri previsti questa settimana per illustrare le novità della Legge di bilancio 2020.

Gli incontri, previsti per questa sera a Ravenna e nelle serate successive a Faenza, Lugo, Cervia e Russi, verranno riprogrammati in data da destinarsi.

L’Ordinanza Regionale è pubblicata anche sul sito internet alla pagina https://www.confartigianato.ra.it/news.php?id=3640