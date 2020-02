Lavoratori SSR. I sindacati incontrano l’assessore alla Sanità Venturi sulla situazione Coronavirus

Ieri, 27 febbraio, le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL confederali e di categoria hanno partecipato ad un incontro con l’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi e il direttore Generale Kyriakoula Petropulacos.

“L’incontro è stato positivo ed abbiamo richiesto e convenuto che la regione dia indicazioni affinchè tutte le prestazioni straordinarie e aggiuntive del personale del Servizio Sanitario Regionale, determinate dalla situazione di emergenza collegata al Coronavirus, vengano gestite come prestazioni aggiuntive per tutti i profili per cui si renderanno necessarie” spiegano i sindacati.

“Inoltre nella discussione si è concordato, nel caso di proroga della chiusura delle scuole, l’utilizzo di permessi straordinari da parte dei dipendenti del S.S.R. che avessero necessità di conciliare i tempi di vita e lavoro in questo momento di grandissima difficoltà – proseguono-. Oltre a questo strumento sarà possibile attivare in maniera straordinaria lo strumento del lavoro agile (smart-working) per garantire la continuità delle attività lavorative e ridurre la mobilità delle persone”.

Durante l’incontro si è parlato anche dei pazienti provenienti da fuori regione o dalle zone a rischio: verranno rinforzate le indicazioni al fine di ridurre i rischi per gli interventi che non possano essere rinviati. E’ stata anche presa in esame la questione relativa al sistema di riscossione del ticket (il cd. Malus) nel caso mancata disdetta della prestazione, nel periodo di vigenza dell’ordinanza, e la Regione si è impegnata ad affrontare il problema.

“Abbiamo segnalato inoltre fra i diversi aspetti situazioni di carenza di dispositivi di Protezione Individuale, la gestione delle sale di attesa (nei contesti socio sanitari e più in generale in tutte le Pubbliche Amministrazioni), la definizione di procedure puntuali ed omogenee per il personale di front-office e la tutela del personale impegnato nell’assistenza domiciliare” proseguono CGIL CISL UIL Emilia Romagna-. “Su questi ultimi punti la Regione ha raccolto le indicazioni e si è impegnata a trasmettere schemi di corretto approccio per la prevenzione a tutti i soggetti interessati oltre a quelli già definiti. Si è infine concordato che in base alla evoluzione della situazione ci potranno essere ulteriori incontri a monitoraggio degli sviluppi.