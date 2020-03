Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna: auguri di cuore a tutte le donne

Scrive il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook: “In questo momento complicato voglio rivolgere un augurio speciale a tutte le donne che in questi giorni di emergenza stanno lavorando senza sosta con professionalità e tenacia nelle strutture sanitarie e negli ospedali. Un pensiero a tutte coloro che nel quotidiano stanno dando un contributo per gestire quest’emergenza e le misure di controllo, e che si trovano ad avere un ulteriore carico di lavoro di cura che purtroppo risulta ancora non equamente diviso.”

E poi: “In ottemperanza alle misure varate dal governo per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, sono stati annullati tutti gli eventi previsti per festeggiare la ricorrenza dell’8 marzo.”