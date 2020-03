Il mondo del volontariato: “facciamo la nostra parte. Diamo l’esempio e rimaniamo a casa”

Il mondo del volontariato lancia un appello a tutti i volontari, ricordando di evitare spostamenti inutili e rispettare tutte le indicazioni che arrivano dagli enti preposti.

“Il volontariato anche in questa occasione può fare la sua parte. Possiamo come volontari dare l’esempio contribuendo a rimanere a casa più possibile. Il periodo è delicato e complesso e, con l’impegno di tutti, riusciremo a superarlo. Aiutiamoci stando a casa. Evitiamo spostamenti inutili e rispettiamo tutte le indicazioni che arrivano dagli enti preposti.

Fino al 3 aprile 2020 siamo reperibili telefonicamente e via e-mail (Tel. 0544401135 – E-mail: info@perglialtri.it).

Consulta del volontariato di Ravenna di Ravenna, Consulta del Volontariato della Bassa Romagna, Consulta del Volontariato e delle associazioni Unione romagna Faentina, Coordinamento del Volontarito di Cervia, Per gli Altri – CsV di Ravenna, Forun del Terzo Settore Provincia di Ravenna