iorestoacasa: ecco venti cose da fare per sconfiggere la noia… e il coronavirus!

Quante volte, in questi mesi ‘pre-coronavirus’, ci siamo lamentati di non avere tempo? Quante volte abbiamo desiderato restarcene a casa invece di andare al lavoro o a fare quella commissione, o di uscire per quell’appuntamento che proprio non ci andava? Quante volte abbiamo desiderato solo starcene stravaccati sul divano con un bel libro o la nostra serie tv preferita? Bene, ora quel tempo, molti di noi, ce l’hanno (al contrario di medici e infermieri, che fanno turni massacranti per prendersi cura di tutti noi): usiamolo al meglio, e cerchiamo di non vederlo come una ‘misura che limita la nostra libertà’ ma come un’occasione preziosa per riscoprire il valore del tempo e per vincere tutti insieme la battaglia contro il coronavirus. Siamo responsabili e al contempo, perché no, divertiamoci pure: ecco una piccola lista anti-noia di 20 cose da fare – e link da visitare – in questo periodo… #iorestoacasa, fatelo anche voi!

1. FARE BINGE-WATCHING DI FILM O SERIE TV. Canali in chiaro sul digitale terrestre, Amazon Prime Video, Netflix, Sky… oggigiorno i servizi televisivi da guardare (gratis o a pagamento) si sono moltiplicati a dismisura rispetto a pochi anni fa: sbizzarriamoci, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E perché non rispolverare anche qualche dvd che abbiamo in casa? Ecco qualche consiglio sui film e le serie tv da guardare secondo ComingSoon: https://www.comingsoon.it/serietv/classifica/ https://www.mymovies.it/film/davedere/. Tante anche le piattaforme che in questo periodo emergenziale regalano l’abbonamento (Infinity, per esempio), come si può vedere sulla pagina del Governo “Solidarietà Digitale” https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

2. LEGGERE. Basta una coperta, una tazza di tè caldo (o un buon bicchiere di vino) e attraverso la copertina di un libro si può entrare in mille mondi diversi… afferriamo qualche vecchio volume che abbiamo in casa, rispolveriamo quel classico mai letto da ragazzi (che ci arricchirà, ve lo assicuro) o apriamo quel libro comprato e mai iniziato per mancanza di tempo: faremo un viaggio fantastico stando comodamente seduti sulla nostra poltrona! Se in casa non abbiamo nulla da leggere, sono tantissimi gli ebook che si possono scaricare su vari supporti digitali, persino sul semplice pc, in mancanza di Kindle, Kobo o simili. Sempre sulla pagina del Governo “Solidarietà Digitale” si possono poi trovare abbonamenti digitali gratuiti a vari magazine (per esempio CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni) https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

3. CUCINARE. Che siamo amanti di Masterchef o semplicemente della buona cucina, finalmente abbiamo tempo per sbizzarrirci ai fornelli! Qui una serie di ricette da provare, per principianti o per chef navigati: https://www.giallozafferano.it/

4. STUDIARE/ FORMARSI. Chi l’ha detto che stare a casa vuol dire sprecare tempo? Se non ci si vuole rilassare o coltivare qualche passione, si può impiegare il tempo imparando: in questo periodo emergenziale per esempio sulla pagina del Governo “Solidarietà Digitale” si possono trovare tanti servizi utili: webinar di formazione, contenuti Treccani e molto altro https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

5. GIOCHI DA TAVOLO. Monopoli, Risiko, Cluedo… è il momento di riscoprire il divertimento sedendosi al tavolo con tutta la famiglia, o perché no, rilassarsi da soli con un bel solitario.

6. GIOCARE CON UN ANIMALE DOMESTICO. Cane, gatto o lucertola, qualunque sia il nostro animale domestico è tempo di fargli un po’ di coccole in santa pace. Accarezzare un animale (o rotolarsi con lui sul tappeto) allevia lo stress e aumenta i sorrisi. Lo ricordiamo anche qui: gli animali domestici NON trasmettono il coronavirus, ma solo affetto. Si chiama pet therapy.

7. PASSARE DEL TEMPO IN FAMIGLIA. Per quello, non ce n’è mai abbastanza.

8. FARE GIARDINAGGIO. Cespugli incolti, erbacce dappertutto, rami secchi da potare? Ora c’è tempo per prendersi cura dei nostri giardini o delle nostre piante da appartamento o da balcone. E per chi non ha l’ombra di un filo verde in casa, potrebbe essere arrivato il momento di sperimentare senza bisogno di terriccio e con quel che abbiamo in casa: ecco qui, per esempio, come riutilizzare il seme di un avocado https://www.wikihow.it/Piantare-un-Albero-di-Avocado

9. RIORDINARE. Pulizie di primavera? Cambio dell’armadio? Decluttering? Calzini spaiati da ricongiungere alle loro metà perdute? Adesso non abbiamo più scuse…

10. FARE UN BAGNO CALDO. Se di norma molti di noi hanno sì e no il tempo per una doccia al volo, adesso ci possiamo godere il lusso di un bel bagno. Accendiamo le candele, versiamoci un calice di vino, mettiamo su una compilation di musica rilassante e immergiamoci nell’acqua calda…

11. ASCOLTARE LA MUSICA. Non solo nella vasca da bagno, ma anche sul divano, a letto, mentre facciamo i lavori di casa, cuciniamo o balliamo!

12. FARE SPORT. Chi l’ha detto che per fare sport serve per forza la palestra? Ci sono tantissimi modi di fare movimento in casa, con o senza attrezzi: YouTube è pieno di canali con materiale gratis: fra i più famosi ci sono BeFit, FitnessBlender, Bodyrock Tv….

13. FARE LISTE. Quando tutto sarà finito, potremo tornare nel mondo e fare tutte le cose che ci mancano ora: quali sono tutte quelle piccole cose che prima davamo per scontate e che ora invece ci mancano? Facciamo una bella lista, perché non è mai troppo tardi per rendersi conto di quanto siamo fortunati a godere di certe libertà e… per godersele (a misure restrittive finite, ovviamente).

14. DECLUTTERING TECNOLOGICO. Casella mail piena di spam e messaggi non letti? Cellulare strapieno di foto inutili? Scrocchiamoci i pollici, è il momento di fare pulizia.

15. DIPINGERE / DISEGNARE. Chi sa fare riprenda in mano matita e pennelli, chi non sa fare ma lo desidera da tanto, finalmente può imparare: il web è pieno di tutorial gratuiti per apprendere l’arte, soprattutto YouTube. Ecco, per esempio, un video per principianti per imparare a disegnare una persona in pochi tratti https://www.youtube.com/watch?v=VGba8y1WdJA ;

16. SCRIVERE UN LIBRO. Se è sempre stato uno dei nostri sogni nel cassetto, è arrivato il momento di tirarlo fuori… e chissà che quando tutto questo sarà finito uno di noi non diventi il prossimo Stephen King!

17. PIANIFICARE IL PROSSIMO VIAGGIO. Torneremo a viaggiare, torneremo a esplorare il mondo e ad abbracciarci facendolo: nel frattempo, perché non pianificare la prossima meta? Ecco qualche ispirazione su https://www.repubblica.it/viaggi/

18. PIANIFICARE IL PROPRIO LAVORO DEI SOGNI. Lo so, il coronavirus sta mettendo a dura prova l’economia. Alcuni chiuderanno, molti tireranno avanti a fatica, ma molti ne usciranno anche a testa alta o con poche scalfitture. Il coronavirus, però, oltre a piegare fa riflettere, e la riflessione in tempo di crisi porta a volte a reinventarsi con nuove soluzioni. Se qualcuno ha sempre avuto il sogno di aprire un piccolo business e mettersi in proprio, o di riassestarne uno già esistente, per virtù o per necessità, questo può essere il momento giusto per considerare la cosa. Ecco qui, per esempio, il piccolo workbook che Giulia di Juice For Breakfast ha messo ha disposizione ‘finché ce ne sarà bisogno’ https://ingredienticoraggiosi.com/wp-content/uploads/2020/03/share-your-pizza-workbook.pdf

19. FAI-DA-TE E LAVORI CREATIVI. Possiamo riparare quella mensola traballante o sostituire quella guarnizione, oppure afferrare forbici e colla e cominciare a crearci da soli i nostri biglietti di auguri: bastano due mani, a volte anche solo una! Ecco qualche idea con le videoguide di Obi https://www.obi-italia.it/consigli/idee-e-fai-da-te/videoguide/

20. DORMIRE! Prima non avevamo mai tempo di farci una bella dormita? Sprimacciamo i cuscini: pronti, partenza, via…