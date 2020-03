Nuovo modulo di autodichiazione per gli spostamenti delle persone

Il Ministero dell’Interno ha cambiato il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti delle persone in tempo di Coronavirus in base alle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti appunto lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale.

Puoi scaricarlo direttamente, cliccando qui Modulo-autodichiarazione-17.3.2020

Il nuovo modello è scaricabile ovviamente anche dal sito del Ministero dell’Interno. Dovrà essere compilato e, ulteriore novità, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine che avranno accertato l’identità del cittadino. Questo per evitare di dovere allegare fotocopie di documenti. Le autocertificazioni verranno come sempre verificate a posteriori dalle Forze dell’Ordine. Nel caso non si abbia una stampante lo si può ricopiare a mano, non valgono pdf, fotografie sul telefonino perchè il documento deve essere controfirmato dagli agenti , dai vigili, dal pubblico ufficiale che ci ferma.

Nel modulo è presente una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto dell’8 marzo 2020 che prescrive il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.

Questa modifica si è resa necessaria perché diverse persone sono state trovate fuori casa in violazione degli obblighi della quarantena e rischiano fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia se dichiarano il falso.