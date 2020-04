Marina di Ravenna. 300 pizze “regalate” per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Santa Maria delle Croci

Il Ristorante Pizzeria Saporetti di Marina di Ravenna, nelle giornate dell’1, 2 e 3 aprile, ha regalato 100 pizze al giorno, consegnate a casa ad offerta libera, per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale di Ravenna.

L’iniziativa, in collaborazione con il centro culturale e ricreativo Auser “Il Timone”, La Bella Marina, Comitato Cittadino e Pro Loco di Marina di Ravenna, ha permesso di raccogliere la somma di 1.500 Euro, che saranno devoluti al Santa Maria delle Croci per combattere il coronavirus. Auser, oltre ai propri volontari, ha messo a disposizione anche i propri mezzi per la consegna a domicilio delle pizze.