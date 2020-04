Giancarlo Merendi, Federpensionati Coldiretti Ravenna: apporto determinante per la ripartenza

Arriva la Pasqua mentre il nostro Paese è chiamato ad affrontare una situazione difficile quanto inedita a seguito del diffondersi di questo terribile coronavirus che ha contagiato migliaia di persone, non solo anziane, della nostra Regione e nella nostra provincia.

In vista della festività il Presidente di Federpensionati Coldiretti Ravenna, Giancarlo Merendi, ci tiene a lanciare un messaggio di speranza e ottimismo indirizzato a tutti gli agricoltori over 65 della provincia: “Stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza e la tutela dei nostri pensionati, la loro esperienza e la loro passione sono una risorsa di valore inestimabile per le nostre aziende e lo saranno ancora di più quando il Paese ripartirà. Voglio perciò augurare a tutti una buona Pasqua di speranza a tutti e ribadire che solo insieme, stando distanti ma uniti, usciremo da questa difficile situazione”.

Merendi, inoltre, a nome di tutta la dirigenza provinciale, esprime la vicinanza della Coldiretti a tutti i colpiti da coronavirus e in particolare agli anziani e il sentimento di profondo cordoglio e di condivisione del dolore per chi è deceduto senza poter avere il conforto dei familiari e per il dolore dei familiari stessi. Al tempo stesso, a nome di tutti i Pensionati Coldiretti della provincia, afferma il Presidente, “desideriamo fare un enorme ringraziamento, per la dedizione, la disponibilità e l’impegno a tutto il personale sanitario ovvero Medici, infermieri, OSS, personale ospedaliero nel suo complesso”.

Il ruolo che rivestono i pensionati in famiglia e nelle comunità locali è da sempre fondamentale – conclude Merendi – sono certo che il nostro apporto si rivelerà determinante anche in questo momento complesso e altrettanto utile al fine di disegnare il futuro della nostra società”.