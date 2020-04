Perchè non si dà anche ai titolari dei bagni al mare la possibilità di fare consegne di pasti a domicilio?

Salve, sono uno dei proprietari del Bagno Mercurio di Marina Romea.

Volevo portare alla luce un problema che riguarda la ristorazione dei bagni al mare, a parte che come tutti sapranno stiamo vivendo in attesa di risposte per noi e per quello che sarà della stagione estiva 2020, un altro problema è che non abbiamo i permessi per poter effettuare ristorazione con consegna a domicilio, che potrebbe essere un’idea da valutare per dare modo anche a noi di poter almeno lavorare, anche se pur poco, come stanno facendo tutti i ristoranti della città di Ravenna, alcuni hanno addirittura la possibilità di consegnare al di fuori del Comune.

Ho contattato il Comune per poter parlare con l’assessore al commercio Cameliani, ma ovviamente non è possibile, perché lavorano da casa, e si può parlare solo con la segretaria, che mi risponde che gli avrebbe riferito il mio messaggio. Ho contattato la Confesercenti che mi ha risposto che al momento la licenza della ristorazione è collegata con quella dello stabilimento e quindi non è possibile, e che mi faranno sapere. Ho parlato anche con il Comitato Cittadino Lidi Nord che sono gli unici ad essersi interessati a questo problema e anche loro stanno cercando di avere risposte anche col sindaco, ma al momento nessuna risposta è arrivata da nessun fronte.

Scrivo a voi giornali per poter avere un aiuto e trovare qualcuno che si interessi a questo problema, perché già la nostra situazione è e sarà drammatica ma se ci viene tolta anche la possibilità che invece ad altri è data di poter incassare almeno qualcosa (anche solo le spese di gestione delle utenze che comunque arriveranno e saranno da pagare anche se siamo chiusi) non so veramente come potremo fare. Si parla anche sui giornali di reinventare la stagione 2020, di essere positivi, di impegnarci, di fare sacrifici, ma devono renderlo possibile loro, non noi!

Maggio si avvicina e se è vero che si parlerà di giugno con la riapertura dei bagni è impensabile non dare altre possibilità anche a noi!

Non sappiamo come potrebbe andare la consegna al domicilio ma anche a noi deve essere data la possibilità almeno di provare.

Grazie per l’attenzione.

Saluti

Mattia Trombi