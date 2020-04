Solidarietà contro il virus dalla Cray Valley Italia

Dopo le iniziative intraprese da diverse aziende del Petrolchimico Ravennate, anche la Cray Valley Italia aderisce alla campagna “Aiutaci chi ci aiuta”, lanciata da Cgil, Cisl e Uil, in accordo con la Protezione civile, per la raccolta di fondi da destinare al sistema sanitario. I lavoratori hanno condiviso le motivazioni e le finalità della sottoscrizione nazionale, contribuendo con la conversione di loro ore di lavoro in donazione all’Ausl Romagna. Un contributo è stato versato anche dall’azienda.