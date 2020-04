Sospeso il servizio Ritiro rifiuti ingombranti. Cosa deve fare un cittadino? Lasciarli nel cortile di casa?

Con la presente segnalo un importante disservizio che HERA sta mettendo in atto. Ovviamente il caso è personale ma temo sia di carattere generale, adducendo anche la scusa del coronavirus.

La questione riguarda una Richiesta di ritiro rifiuti ingombranti: un mese fa (molto prima di Pasqua) mi viene detto dal call center che fino al 13 aprile il servizio era sospeso ( chissà per quale motivo) e di richiamare dopo il 13.

Diligentemente chiamo e mi sento dire che i rifiuti ingombranti in comune di Ravenna vengono ritirati solo per sfalci e grossi elettrodomestici, non materassi reti metalliche ecc. non sapendo dare giustificazione.

Alla mia obiezione che causa un trasloco non posso lasciare nel cortile di casa (stretto) questo materiale creando disagio sia agli abitanti della casa, che dei vicini, mi viene indicata la mail cui fare il sollecito, prontamente fatta ed a tutt’oggi senza risposta.

Cosa bisogna fare quando la pazienza ha un limite?

Denunciare i funzionari che non ottemperano al loro dovere, non rispondendo nemmeno alle mail? (il corona virus non c’entra nulla, dal momento che il ritiro è effettuato di notte quando non c’è nessuno e non ci potranno mai essere contatti)?

Chiedere aiuto al politico?

Da ultimo….. (relativamente al ritiro degli sfalci) allego la foto di un cassonetto che non viene svuotato se non dopo innumerevoli chiamate.

Col fatto che si deve restare in casa ovviamente viene fatta manutenzione anche ai giardini e gli sfalci e le potature in questo periodo aumentano.

Ok, bisogna capire ed aiutare gli altri, ma gli “altri” debbono capire ed aiutare chi segnala i problemi.

N. S.