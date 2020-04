Ravenna. Numeri da record per la “maratona digitale della Resistenza” online il 25 aprile

Sono davvero numeri significativi quelli relativi alla partecipazione alla “Maratona della Resistenza” video, parole, musica e racconti sulla storia della Liberazione nel nostro territorio, realizzata online in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza sulla pagina Facebook del sindaco Michele de Pascale, quella del Comune di Ravenna e in parte anche sui profili Instagram.

Se prendiamo in considerazione solo a titolo di esempio, la pagina Facebook del sindaco, dalla mattina del 25 aprile, fino ad oggi si sono registrate oltre 44 mila visualizzazioni dei video e della cerimonia in streaming e oltre 6 mila interazioni con i post (ovvero il numero di volte in cui le persone hanno interagito con i post tramite reazioni, commenti, condivisioni e clic).

Solo la diretta streaming della cerimonia ha registrato oltre 600 spettatori in diretta, oltre 15 mila visualizzazioni e oltre 3 mila interazioni.

“In questa circostanza così difficile e dolorosa – dichiara il sindaco Michele de Pascale – in cui un nemico invisibile ci costringe a stare lontani l’uno dall’altro, ci impedisce di vivere la socialità e di condividere momenti ed esperienze, questa affollata piazza digitale per celebrare insieme virtualmente la festa della Liberazione, dimostra che i valori e le emozioni del 25 aprile non trovano ostacoli fisici, ma sono parte intrinseca dell’identità e della memoria della nostra comunità”.