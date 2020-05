I ragazzi di UPpunto e l’indagine sulla didattica ai tempi del Coronavirus: tutte le difficoltà nelle risposte di 574 studenti

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora.

D’ISTANTI – LA DIDATTICA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – INDAGINE CONOSCITIVA DEI RAGAZZI DI UPPUNTO

Video lezioni online: ecco come gli studenti di tutta Italia stanno proseguendo il loro programma scolastico. Che cosa è cambiato maggiormente? E noi alunni, come stiamo reagendo?

Per trovare delle risposte abbiamo realizzato un sondaggio online anonimo a cui hanno risposto liberamente 574 studenti delle scuole superiori. Con tutta la nostra soddisfazione l’indagine ha raggiunto quasi tutte le regioni d’Italia: Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Campania, Puglia, Toscana, Sardegna, Lazio e Trentino-Alto Adige. Questo ci ha dato modo di rendere ancora più concreti i dati raccolti. L’obiettivo che abbiamo è quello di raggiungere tutte le regioni italiane e speriamo, nelle prossime settimane, di fornire dati nuovi e sempre più reali.

Al sondaggio hanno partecipato studenti di licei, istituti tecnici e professionali: questo dato ci ha fornito una panoramica più completa e affidabile. È stato chiesto di rispondere a quesiti inerenti la loro esperienza con la didattica a distanza, oggi denominata DaD. Abbiamo voluto mettere in luce, in particolare, le difficoltà degli studenti.

L’84% dei 574 studenti intervistati riesce a mantenere l’attenzione più facilmente a scuola. É possibile che in casa, circondati da oggetti o situazioni che possono distrarre, gli studenti non riescano a concentrarsi sulla lezione? Che cosa succede di diverso a scuola? In classe ci si sente guardati e preferiti da un professore che si preoccupa di non farci distrarre. Davanti a uno schermo manca questo, il rapporto umano, lo sguardo che ti fa sentire preferito. Questi piccoli gesti mostrano la premura che i docenti hanno nei nostri confronti, gesti che ci fanno sentire considerati e che ci spronano ad apprendere.

Un altro dato interessante è che quasi il 55% degli studenti non riesce ad intervenire con facilità durante una video lezione. Perché succede? Abbiamo paura di interrompere l’insegnante nel momento sbagliato, oppure reputiamo i nostri dubbi poco importanti?

Inoltre, il 76,3% degli intervistati afferma che la mole di lavoro data dalla scuola sia aumentata.

Allora perché solo il 20,4% dice di essersi appassionato di più alla materie che studia? Se il dato evidenzia una sua criticità, lo stesso potrebbe suggerire ipotesi diverse: si possono scoprire passioni già presenti in noi, e proprio in questo tempo, si possono aprire orizzonti inimmaginabili che ci coinvolgono più che mai.

Dai dati raccolti si evince la verità delle parole di Benjamin Franklin.

“Dimmi e io dimentico;

mostrami e io ricordo;

coinvolgimi e io imparo.”

(Benjamin Franklin)

