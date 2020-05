Ripartenza. A Cervia nasce “Prove di futuro”. 8 interviste su come ripensare attività, luoghi, relazioni

Nasce “Prove di futuro. Agenda di ecosostenibilità per ripartire”. Si tratta di un ciclo di 8 interviste, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 17.30 in diretta dal profilo Facebook di Atlantide, condotte dalla giornalista Letizia Magnani.

Con oltre mille visualizzazioni in poche ore il primo dialogo in agenda, con Massimo Gottifredi, presidente di Atlantide, ha dimostrato come in questa fase di cambiamento per molti, sia personale che professionale, occorrano idee per la ripartenza. “Prove di futuro” nasce con questo intento.

“La Cooperativa Atlantide, sorta a Cervia 30 anni fa – sottolinea Massimo Gottifredi -, si occupa da tre decenni di educazione ambientale, ma anche di comunicazione positiva, per questo per noi parlare di ambiente e di ecosostenibilità è normale. Lo abbiamo fatto anche in queste settimane e vogliamo continuare a farlo. La crisi che abbiamo vissuto e dalla quale stiamo uscendo ci impone il cambiamento”.

Nascono per questo nuovi progetti, sia nella didattica a distanza, di cui Atlantide è leader per il settore ambientale, sia nella riprogettazione della fruizione per esempio dei parchi. Atlantide ne gestisce molti nel centro-nord Italia, dalla Casa delle Farfalle a Milano Marittima al Centro Visite della Salina a Cervia, fino ad Idro, l’ecomuseo delle acque della Diga di Ridracoli, passando per il Parco Naturale di Cervia.

Il turismo ambientale, lento, sarà il vero protagonista di questa estate, ne è consapevole anche Massimo Gottifredi “Per questo siamo al lavoro con i nostri progettisti per ripensare gli spazi e la fruizione dei parchi. Dopo settimane di chiusura del paese, c’è molta voglia di immergersi nella natura e di farlo in maniera sicura”.

“Prove di futuro” è uno dei luoghi nei quali si potranno ripensare anche gli spazi, ma non solo. “Quello che stiamo vivendo ci ha imposto un ripensamento di molte attività, luoghi, relazioni – spiega Letizia Magnani, giornalista ed esperta di comunicazione – per questo occorre usare il tempo prezioso della crisi per definire una visione futura. Molte realtà imprenditoriali dovranno riposizionarsi, altre lo stanno già facendo. Illuminare il presente e parlare di futuro è utilissimo, tanto più con una chiave, quella dell’ecosostenibilità, che oggi è diventata priorità assoluta”.

Martedì 5 maggio alle ore 17.30 “Prove di futuro” ospiterà il dialogo con Stefano Mazzotti, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. Come sta il nostro pianeta? La pandemia è un segnale che il pianeta ci ha dato? In solo un paio di mesi di minor attività umana abbiamo assistito alla rinascita della natura, come mai? Sono questi alcuni dei quesiti ai quali il divulgatore Mazzotti darà risposta.

Giovedì 7 maggio sarà invece la volta di Pier Pierucci, imprenditore e titolare del parco divertimenti Aquafan. Andremo al mare quest’anno? E nei parchi acquatici?

“Prove di futuro” fa domande e inizia a dare qualche risposta.