Articolo Uno e Sinistra per Ravenna: bene il Comune che sostiene chi non ha ancora ricevuto ammortizzatori sociali

La decisione del sindaco, della Giunta e del comune di Ravenna di sostenere con una somma dal valore di mille euro le persone residenti nel territorio comunale che, pur essendo titolari dei benefici di cassa integrazione o bonus, non li hanno ancora materialmente ricevuti, è una scelta giusta e coraggiosa che garantisce e tutela tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, e i più deboli. Un riconoscimento particolare va a coloro i quali che lavorano nei servizi sociali e in ambito sociale, che con impegno gestiscono, in una fase così delicata, sia l’ordinario che lo straordinario.

Avevamo già segnalato come fosse una priorità immediata intervenire sull’emergenza economica e sociale, dando piena attuazione alle misure messe in moto dal Governo e dalla Regione e come fosse fondamentale non lasciare indietro nessuno: non possiamo far sì che la crisi economica che si prospetta nei prossimi mesi sia pagata a scapito dei soliti noti, il nostro Paese e il nostro territorio non si riprenderà se il peso di questa crisi sarà portato sulle spalle di lavoratori, pensionati, piccoli imprenditori e artigiani. Ora è il tempo di lavorare affinché si pensi, insieme, a un nuovo modello di sviluppo che sia equo e sostenibile ambientalmente: la Sinistra e il Centrosinistra a Ravenna ci sono e dovranno impegnarsi nello sforzo di non lasciare indietro nessuno. Solo insieme riusciremo a affrontare al meglio i mesi che ci aspettano.

Articolo Uno Ravenna

Sinistra per Ravenna