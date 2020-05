Marco Di Maio (IV): “Anche nel Ravennate riportare a scuola i ragazzi per l’ultimo giorno di lezione: ma al parco o in piazza”

“Dopo tre mesi di isolamento e assenza di relazioni, regaliamo ai nostri ragazzi almeno la possibilità di vivere l’ultimo giorno di scuola insieme, in un parco pubblico o al parco”. A proporlo è il deputato di Italia Vivia Marco Di Maio, rivolgendosi a tutti i comuni della provincia di Ravenna e riprendendo un’iniziativa già approvata e annunciata dalla sindacata di San Lazzaro, Isabella Conti.

“Almeno per l’ultimo giorno di scuola, restituiamo ai nostri ragazzi un po’ di normalità dopo tre mesi di distanza e di isolamento – afferma il parlamentare -. Spero che tutti i Comuni della provincia di Ravenna vogliano prendere in considerazione l’idea di regalare agli alunni che terminano il ciclo scolastico la possibilità di salutare i propri compagni di classe guardandosi negli occhi incontrandosi al parco o in piazza o comunque in un luogo aperto”.

“Un’occasione di incontro – prosegue il deputato – da riservare almeno agli alunni che terminano i tre anni di materna per cominciare le elementari, che si preparano a passare dalle elementari alle medie e dalle medie alle superiori. Pensiamo a quando sarebbe significativo per i ragazzi ritrovarsi in un parco pubblico o nelle piazze dei nostri comuni”.

“Certo, con tutte le misure di sicurezza e protezione sanitaria necessarie, all’aria aperta nei tanti spazi verdi dei nostri comuni – conclude il parlamentare -; ma questa è una iniziativa che si può replicare anche nella provincia di Ravenna. La scuola è prima di tutto luogo di relazione e questo sarebbe un segnale dal forte valore educativo e simbolico per i nostri figli e nipoti e per l’intera comunità locale”.