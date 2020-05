Ravenna. “Fare comunità al tempo dei social network”: giovedì incontro in webinar sulle disparità di genere

Giovedì 28 maggio, dalle 18 alle 19.30, si terrà online tramite modalità webinar il seminario sul tema “Fare comunità al tempo dei social network”.

L’iniziativa, nell’ambito del ciclo di incontri previsto nella 5^ edizione di “Pluriverso di genere”, rientra tra quelle promosse per contrastare le disparità di genere.

Si tratta di un progetto realizzato in compartecipazione con il Comune di Ravenna, attraverso l’assessorato alle Politiche e Cultura di Genere, guidato dall’ assessora Ouidad Bakkali. L’evento, anche attraverso l’organizzazione di laboratori nelle scuole, vuole indagare la realtà virtuale, sempre più presente sin dall’infanzia.

Dopo i saluti dell’assessora Bakkali e della rappresentante dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Elisa Renda, interverranno Ilaria Bonato, coordinamento pedagogico IES del Comune di Bologna, che si intratterrà sul tema Consumo di pornografia in rete ed educazione alla sessualità e Cinzia Albanesi, professoressa associata del dipartimento di Psicologia di Cesena, su Costruire comunità on line. Oltre l’odio in rete.

Moderatori Giancarla Tisselli dell’associazione Psicologia urbana e creativa e Michele Piga di Psiche digitale.

I media digitali, come i mass media in generale, non facilitano la decodifica di simboli e messaggi e incoraggiano a trattare le differenze con proposte “rigide” per quel che riguarda la libertà di essere se stessi.

E’ essenziale per chi usa i social network e soprattutto lavora in campo educativo, saper cogliere le situazioni e “attrezzarsi” con conoscenze e proposte educative verso le nuove generazioni, rendendosi conto di come sia cambiata l’idea e il fare comunità.

E’ prevista la possibilità di ottenere l’attestato di partecipazione scrivendo una mail aformazione@femminilemaschileplurale.it