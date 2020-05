Giorgio Re nuovo presidente del Lions Club Ravenna Host

Il Lions Club Ravenna Host ha effettuato, in via telematica, l’elezione degli Organi sociali per il 2020/21. Giorgio Re è stato eletto presidente.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Canio Russillo, Immediato Past Presidente e Coordinatore LCIF, Patrizia Re Vice Presidente e Coordinatore GLT, Giovanni Rossato Segretario, Paolo Santelmo Tesoriere, Luigi Di Benedetto Cerimoniere.

Presidente del Comitato Service è Domenico Pazzi. Romano Valentini Presidente Comitato Marketing e Comunicazione, Alessandra Naccarato Leo Advisor, Matteo Massaroli Officer Telematico, Felice Samorè Presidente Responsabile dei Soci (GMT), Alfredo Di Caro Consigliere, Andrea Lorenzetti Consigliere assieme a Giuseppe Ranieri e Francesca Siboni

Tutto il Club si congratula con i nuovi eletti, ringraziandoli vivamente per la disponibilità manifestata a svolgere l’incarico che è stato loro affidato, augurando a tutti un buon lavoro per l’attività di servizio che si accingono a svolgere a favore del bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.