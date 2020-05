Cinque appuntamenti dell’Istituto storico di Ravenna per raccontare la Repubblica su Facebook

Dopo i buoni risultati ottenuti in prossimità del 25 aprile scorso con la rassegna “Storie in bicicletta” all’interno dell’iniziativa nazionale degli Istituti storici della resistenza e dell’età contemporanea “Raccontiamo la Resistenza” che ha avuto migliaia di visualizzazioni, anche in occasione della prossima Festa del 2 giugno l’Istituto storico di Ravenna promuove cinque brevi riflessioni sulla propria pagina Facebook – facebook.com/istitutostoricoravenna – a partire da sabato 30 maggio e fino a mercoledì 3 giugno, relativamente al significato di questa ricorrenza e alla sua attualità in tempi di Coronavirus.