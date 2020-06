Il 2020 è un anno buono per le cozze selvagge di Marina di Ravenna. Il mare Adriatico è più limpido del solito. E le cozze sono più gustose del solito. Ora sono in fase di piena maturazione e di raccolta. Sarebbe stato un vero peccato non fare loro la festa. Per questo la festa ci sarà per il settimo anno consecutivo, nonostante tutti i problemi legati al Coronavirus. Anzi, proprio per questo, la festa è un’azione concreta di sostegno e un segnale di speranza per i pescatori e per i ristoratori che durante il lockdown hanno molto sofferto, come ha ricordato l’Assessore del Comune di Ravenna Massimo Cameliani durante la conferenza stampa di presentazione al Mercato Coperto di Ravenna. Con Cameliani gli organizzatori: Nevio Ronconi Presidente Tuttifrutti, Mauro Zanarini e Mariangela Ceccarelli di Slow Food.

“La pregiata Cozza di Marina di Ravenna è protagonista di una full immersion di tre giorni dall’Adriatico alla tavola all’insegna dell’ambiente e della gastronomia di mare. Ovviamente l’emergenza Coronavirus non consente un evento all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la festa – in Edizione Smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene dal 26 al 28 giugno con il sentimento sempre a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa o al ristorante, attraverso un percorso che ha il suo fulcro nel web, con un sito internet dedicato, una vera piazza virtuale” ha spiegato Nevio Ronconi.

La festa smart della cozza di Marina di Ravenna coinvolgerà i cittadini ravennati e avrà visibilità presso i turisti italiani che amano la nostra riviera o sono appassionati di gastronomia e di mare, attraverso la rete internet. Ma non sarà una festa virtuale, perché il coinvolgimento sarà reale, fisico, attraverso i chioschi online, i ristoranti e i banchi del pescato che aderiscono al progetto della Festa delle Cozze, dai lidi alla città di Ravenna. E soprattutto attraverso la degustazione su tante tavole delle squisite cozze selvagge di Marina di Ravenna.

L’appuntamento è con 6 CHIOSCHI ONLINE dove si fa l’ordine delle cozze che poi si ricevono a casa o si passano a ritirare. I chioschi online sono gestiti da:

Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone;

Ca’ del Pino Ristorante;

L’Acciuga Osteria;

Mercato Coperto Ristorante;

Molinetto Ristorante Pizzeria;

Naif Ristorante Pizzeria.

Si aggiungono poi 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO partner del progetto della festa 2020, dove le cozze si possono gustare con l’accesso in sicurezza nei locali.

Al consumo delle cozze a casa propria o nei ristoranti, si aggiungono gli Show Cooking online e gli incontri con i pescatori sempre attraverso la divulgazione online sui canali social.

Attraverso accordi con pescherie e grande distribuzione la festa si propone di promuovere anche la vendita delle cozze di Marina di Ravenna sui banchi del pescato, col proposito che possano continuare per tutta la stagione della raccolta, in una virtuosa promozione dei prodotti di prossimità, della filiera corta e, soprattutto, della qualità.

IL NUOVO SITO LACOZZADIRAVENNA.IT FULCRO DEL PROGETTO 2020

Sul sito internet saranno presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa e anche dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

A dare il via alla Festa sarà la Cena Inaugurale di giovedì 25 giugno alle ore 20:30 al Ristorante Molinetto di Punta Marina, con le cozze preparate alla maniera belga. “Con questo appuntamento sarà dato un tocco internazionale alla festa, con un piatto (anzi, un pentolino) a base di cozze preparate seguendo la ricetta che i belgi amano consumare maggiormente nei loro ristoranti. – ha spiegato Mauro Zanarini di Slow Food – La ricetta sarà preparata dai cuochi del Molinetto: La cozza nel pentolino servita con patatine fritte, maionese e birra. E il pentolino verrà regalato ai commensali a fine serata. La cena è su prenotazione e a numero chiuso per ragioni di distanziamento e sicurezza. La cena è organizzata da Slow Food Ravenna e di fatto dà il via al progetto di gemellaggio con la condotta Slow Food di Bruxelles che decollerà l’anno prossimo.”

LA COZZA SELVAGGIA DI MARINA

La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia. Si differenzia da altre cozze per caratteristiche e qualità organolettiche perché è selvaggia, cresce spontaneamente in alto mare, alla base immersa delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce loro ottimo cibo affinché possano diventare grosse e gustose. Sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Sono due le cooperative di pescatori che a Marina fanno la pesca e otto le barche che escono in mare per la raccolta.

Intervenendo alla conferenza stampa sia Mariangela Ceccarelli e Mauro Zanarini di Slow Food, sia Simone D’Acunto del Cestha, sia Sauro Alleati della Cooperativa La Romagnola, hanno sottolineato il valore della cozza di Marina di Ravenna e l’importanza di iniziative per la sua piena valorizzazione. L’Assessore Cameliani ha ricordato che è in corso a questo proposito un progetto importante di valorizzazione che consiste nella registrazione del marchio “Cozza selvaggia di Marina di Ravenna” affinché il prodotto sia riconosciuto e salvaguardato appunto come prodotto di alta qualità sui banchi del pesce e sulle tavole dei ristoranti. Capofila del progetto è la Cooperativa La Romagnola insieme al centro ricerche Cestha e a Fondazione Flaminia.

Anche il progetto “La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico” – all’interno del quale è concepita la festa della cozza 2020 con la sua rimodulazione – intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione, mantenendo vivo il contatto con il pubblico che è solito visitare i nostri luoghi o che potrebbe farlo in futuro, oltre che con la popolazione locale che ama i prodotti del mare. Lo scopo è quello di ridare respiro alla raccolta della cozza di Marina di Ravenna e di dare maggior impulso alla domanda e offerta di questo prodotto di qualità.

La manifestazione “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna.

L’ASSESSORE MASSIMO CAMELIANI: È IL PRIMO EVENTO DELLA FASE 2

“La cozza di Marina di Ravenna è un prodotto di nicchia di alta qualità perché è selvatica e non di allevamento – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Ravenna Massimo Cameliani –. Per questo merita di essere sempre più valorizzata, così come chi trae lavoro dalla sua raccolta, dalla commercializzazione fino alla ristorazione. L’Amministrazione comunale ci crede e da sette anni è impegnata nel sostegno, anche grazie a una compartecipazione, della Festa della Cozza che quest’anno assume un importante significato: è il primo evento organizzato nella Fase 2 e la sua formula smart può rappresentare un valore aggiunto perché la sua diffusione sui social avrà sicuramente una vasta eco e non solo in ambito locale. Ci auguriamo che si traduca non solo in una vetrina, ma in una concreta occasione di rilancio economico per tutta la filiera. Inoltre, Il territorio di Ravenna è arrivato primo al bando Flag legato ai fondi europei della pesca ‘Qualificazione delle produzioni e dei luoghi di intervento’ dedicato alla creazione dei percorsi necessari per la registrazione del marchio “Cozza selvaggia di Marina di Ravenna”. Capofila del progetto è la Cooperativa La Romagnola che ha attivato da tempo il proprio centro ricerche Cestha e collabora con il Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia. È il legittimo riconoscimento del lavoro che come amministrazione, assieme a tutti gli altri soggetti interessati, si sta facendo attorno a questo importante prodotto locale”.

Al termine della conferenza stampa lo chef Marco Cavallucci del Mercato Coperto ha preparato uno squisito risotto con le cozze di Marina di Ravenna. Un piatto smart e di buon auspicio per la Festa della Cozza 2020.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SHOW COOKING in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno – ore 11 – Show Cooking – L’Acciuga e Alexander a 4 mani con gli chef Matteo Salbaroli e Mattia Borroni

Venerdì 26 giugno – ore 18 – Show Cooking – Mercato Coperto con lo chef Marco Cavallucci

Sabato 27 giugno – ore 11 – Show Cooking – Molinetto con gli chef Nicolò De Bari e Giampaolo Giambelluca

Sabato 27 giugno – ore 18 – Show Cooking – Naïf con lo chef Emiliano Mancini

Domenica 28 giugno – ore 11 – Show Cooking – Akâmì Casa&Bottega con lo chef Marco Luongo

Domenica 28 giugno – ore 18 – Show Cooking – Ca’ del Pino con lo chef Marco Cavallucci

INCONTRI in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno – ore 18:30 – Diretta streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: nuove opportunità di crescita economica con la qualità e la sostenibilità ambientale. Ne parlano: Massimo Cameliani Assessore Comune di Ravenna, Sabrina Mascia Fondazione Flaminia, Giulia Gulminelli FEEM-Fondazione Enrico Mattei, Simone D’Acunto Cestha.

Sabato 27 giugno – ore 18:30 – Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: volano per la valorizzazione ambientale del territorio. Ne parlano: Mauro Zanarini Slow Food Ravenna, Sauro Alleati Pescatore – Cooperativa La Romagnola, Sara Segati Cestha, Giuseppe Prioli Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

Domenica 28 giugno – ore 18:30 Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce – La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: quando il piatto parla col profumo del mare. Ne parlano: Mariangela Ceccarelli Fiduciaria Slow Food Ravenna, Luca Civenni Cuoco del ristorante pizzeria La Terrazza di Marina di Ravenna e Gabriele Barberini Pescatore – Cooperativa Nuovo Conisub.

I 56 RISTORANTI ADERENTI ALLA FESTA