Sciopero della scuola. A Ravenna un “presidio virtuale” per una scuola reale

Quest’ oggi, lunedì 8 giugno, in occasione dello sciopero nazionale indetto unitariamente dai sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, i lavoratori della scuola ravennate hanno preso parte ad un presidio virtuale, on line, per rimarcare la necessità di un ordinato avvio dell’anno scolastico: ciò significa avere al 1° di settembre tutto il personale docente, ATA e dirigente pronto ad assumere servizio in modo certo e stabile

I sindacati hanno unitariamente sottoscritto il manifesto unitario “Fare scuola insieme”, che sintetizza le richieste e le proposte per la ripartenza della scuola in presenza, in sicurezza, a settembre.

“L’adesione e la partecipazione in occasione del presidio nella piazza virtuale è stata buona, così come gli interventi da parte di tutto gli attori protagonisti della comunità educante della scuola ( docenti, di ruolo e precari e personale Ata) – ha commentato Marcella D’Angelo (Flc Cgil Ravenna) – . In vista di settembre, tutti hanno sottolineato la forte preoccupazione su diversi fronti: salute e sicurezza, continuità didattica, organici, e sdoppiamento delle classi.

“Se il Documenti Tecnico Scientifico raccomanda il distanziamento sociale, come si fa se poi si è stipati in pochi metri di aula anche con punte con 29 alunni, come avviene anche in alcune scuole secondarie di secondo grado nel nostro territorio? – si domanda la D’Angelo -. Ci aspettiamo investimenti eccezionali per quanto riguarda gli organici. Il miliardo di euro stanziato dallo Stato, è inferiore alla metà di quanto servirebbe. Per poter garantire l’istruzione ai nostri ragazzi, servirebbero tutti quegli interventi che non sono stati fatti negli ultimi 20 anni”.

Altro tema toccato è stato quello della continuità didattica, sul versante dei precari: “di fatto non ci sono le condizioni affinché il concorso straordinario possa essere portato a termine prima dell’inizio della scuola. Si pone quindi il problema sulla riapertura – prosegue la D’Angelo -. Per garantire la copertura delle cattedre a settembre, a livello nazionale, vi sono 32mila posti da conferire a tempo indeterminato a 32mila precari. Quindi gli studenti, che negli ultimi mesi hanno affrontato un precorso didattico virtuale, avranno insegnati differenti rispetto a quelli che li hanno accompagnati nel percorso dell’emergenza. I sindacati chiedono di dare continuità a questi docenti precari, che sono oltre 2000 e che ogni hanno reggono la scuola pubblica ravennate”.

“Ora bisognerà intavolare un confronti con i rappresentati degli enti locali, per capire in quali direzione muoversi, ma senza investimenti e risorse non si può far nulla” conclude la D’Angelo.