Presentata una settimana fa, dal 26 al 28 giugno 2020 si tiene per il settimo anno consecutivo la Festa delle cozze selvagge di Marina di Ravenna. La si farà nonostante le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, perché gli organizzatori Tuttifrutti e Slow Food – con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ravenna, della Provincia, della Regione e della Camera di Commercio – hanno pensato a una festa sicura, in edizione Smart.

LA COZZA SELVAGGIA DI MARINA DI RAVENNA

La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia. Si differenzia da altre cozze per caratteristiche e qualità organolettiche perché è selvaggia, cresce cioè spontaneamente in alto mare, alla base immersa delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce loro ottimo cibo affinché possano diventare grosse e gustose. Sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Sono due le cooperative di pescatori che a Marina fanno la pesca e otto le barche che escono in mare per la raccolta.

Foto 3 di 3





Il progetto “La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico”, all’interno del quale è concepita la festa della cozza 2020 con la sua rimodulazione, intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione. Lo scopo è quello di ridare respiro alla raccolta della cozza di Marina di Ravenna e di dare maggior impulso alla domanda e offerta di questo prodotto di qualità. Quindi un aiuto concreto ai pescatori di cozze e ai ristoratori, due settori di attività duramente colpiti durante la lunga fase del lockdown.

LA FESTA IN 6 CHIOSCHI ONLINE E 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO

La festa smart 2020 è una full immersion di tre giorni – dal 26 al 28 giugno – nella gastronomia di mare con al centro, appunto, la cozza selvaggia di Marina di Ravenna, ora in piena maturazione e in fase di raccolta. La kermesse vera e propria dura tre giorni ma nei 56 ristoranti partner della festa le cozze si possono ordinare già dal 22 giugno (molti ristoratori in realtà le propongono anche prima del 22 e lo faranno ancora dopo il 28 giugno, puntando su questo gustoso prodotto di prossimità e stagionale).

L’appuntamento è con 6 chioschi online che si trovano sul sito LACOZZADIRAVENNA.IT Andate sul sito, guardate le proposte dei vari chef e scegliete il piatto o il menu da ricevere a casa o che passerete a ritirare. I chioschi online sono gestiti da:

Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone;

Ca’ del Pino Ristorante;

L’Acciuga Osteria;

Mercato Coperto Ristorante;

Molinetto Ristorante Pizzeria;

Naif Ristorante Pizzeria.

A questa proposta si aggiungono poi – grazie alla collaborazione di Confesercenti e Confcommercio – i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO partner del progetto della festa 2020, che trovate qui sotto e nel sito. Ma ricordatevi sempre di chiedere le cozze selvagge di Marina di Ravenna, quelle buone!

ELENCO DEI RISTORANTI ADERENTI ALLA FESTA DELLA COZZA SMART 2020

A MARINA DI RAVENNA

IL NUOVO SITO LACOZZADIRAVENNA.IT FULCRO DEL PROGETTO 2020

Sul sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT sono presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa ma anche prima e dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.