Cattleya cerca comparse per la seconda serie di Summetime, che sarà girata sulla Riviera Romagnola da luglio 2020

Dovrebbero iniziare a luglio 2020, le riprese della seconda stagione della fortunata serie tv “Summertime”. E sarà sempre la Riviere Romagnola a fare da sfondo alle avventure dei giovani protagonisti.

Le riprese sono previste tra luglio e ottobre 2020 nella zona della Riviera Romagnola e la casa di produzione Cattleya ha dato il via ai nuovi casting lanciando una Call per la II stagione: “si cercano persone che possano interpretare ruoli di figurazione e che dimostrino un’età compresa tra i 18 e i 70 anni” spiegano da Cattleya, interessata anche a bambini tra gli 1 e i 12 anni.

Il casting si svolge esclusivamente on line, sulla pagina fb Cast-in-Bo www.facebook.com/catinbo/. Scaricare la scheda di selezione, compilarla e inviare il tutto a summertimecomparse@gmail.com, allegando tre foto recenti: un primo piano, un mezzo busto e una figura intera.

Il materiale inviato sarà considerato solo in caso e nel momento in cui verrà ricevuta apposita liberatoria sottoscritta, che sarà inviata via email in un secondo momento. In caso di minori è necessaria la liberatoria firmata da un genitore.