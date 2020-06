Il contest #ilmiopiattodicozze, dedicato agli amanti del gustoso mollusco, lanciato dalla Festa della Cozza di Marina di Ravenna

La Festa delle Cozze di Marina di Ravenna che si tiene dal 26 al 28 giugno in versione “smart”, cioè niente piazza per evitare assembramenti, ma tanta tavola per gustare tutto il piacere di questo prelibato prodotto (tavole di casa e tavole dei ristoranti) è legata anche a un contest fotografico nazionale su Instagram: #ILMIOPIATTODICOZZE. Fotografare i piatti è diventata una moda sempre più diffusa, perciò gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di cozze e di cucina a partecipare al contest, pubblicando le foto dei loro piatti, rigorosamente a base di cozze. Naturalmente riportando la ricetta che hanno preparato. Il contest è lanciato in tutta Italia, perciò chiunque può partecipare pubblicando il proprio piatto di cozze, siano quelle di Cervia, Taranto o Napoli, i moscioli di Ancona o i muscoli di La Spezia, Livorno, Olbia. Insomma, ognuno si prepara il suo piatto di cozze, lo fotografa e poi partecipa al contest.

#ILMIOPIATTODICOZZE: REGOLAMENTO DEL CONTEST

1) Scrivi con un pennarello su un tovagliolo di carta il tuo nome e cognome, il nome del piatto e il titolo del Contest #ilmiopiattodicozze;

2) Segui la pagina Instagram @lacozzadiravennainfesta;

3) Pubblica sul tuo profilo personale Instagram, dal 22 giugno fino al 28 giugno, la foto dall’alto in cui si devono vedere sia il tuo piatto che il tovagliolo (vedi esempio nel video);

4) Prima della pubblicazione però ricordati di taggare dentro la foto, la pagina Instagram @lacozzadiravennainfesta;

5) Usa nella descrizione l’hastag #ilmiopiattodicozze;

6) Inviaci la foto del tuo piatto, nelle modalità precedentemente espresse anche in Direct sempre su Instagram;

7) Aggiungi alla foto, in didascalia, la descrizione della ricetta e la tua città di provenienza.

VINCITORI

Giudizio di qualità – I 3 piatti migliori saranno scelti dallo chef Vincenzo Cammerucci dell’agriturismo CaMì di Savio (RA) a suo insindacabile giudizio. Le valutazioni saranno basate sull’estetica del piatto nella foto e sulla ricetta che l’accompagna.

Giudizio popolare – È inoltre prevista una votazione popolare, che sancirà il primo classificato con più cuoricini.

I premi – Ai tre vincitori di qualità e al vincitore/vincitrice del giudizio popolare verranno regalate 6 bottiglie di vino selezionate da GiovinBacco in Festa. Infine ai vincitori di qualità, verrà inviato in Direct su Instagram un attestato firmato dallo chef Vincenzo Cammerucci e dagli organizzatori del contest.

AVVERTENZE

Qualora non venissero rispettati i criteri elencati nel regolamento il piatto non verrà preso in considerazione ai fini del contest. La foto dovrà restare visibile online e con il tag @lacozzadiravennainfesta almeno fino a mercoledì 15 luglio compreso.

LA COZZA SELVAGGIA DI MARINA DI RAVENNA

La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia. Si differenzia da altre cozze per caratteristiche e qualità organolettiche perché è selvaggia, cresce cioè spontaneamente in alto mare, alla base immersa delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce loro ottimo cibo affinché possano diventare grosse e gustose. Sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Sono due le cooperative di pescatori che a Marina fanno la pesca e otto le barche che escono in mare per la raccolta.

Il progetto “La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico”, all’interno del quale è concepita la festa della cozza 2020 con la sua rimodulazione “smart”, intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione. Lo scopo è quello di ridare respiro alla raccolta della cozza di Marina di Ravenna e di dare maggior impulso alla domanda e offerta di questo prodotto di qualità. Quindi un aiuto concreto ai pescatori di cozze e ai ristoratori, due settori di attività duramente colpiti durante la lunga fase del lockdown.

IL NUOVO SITO LACOZZADIRAVENNA.IT FULCRO DEL PROGETTO 2020

Sul sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT sono presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa ma anche prima e dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

L’organizzazione della Festa della Cozza di Marina di Ravenna è a cura di Tuttifrutti e Slow Food con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ravenna, della Provincia, della Regione e della Camera di Commercio.