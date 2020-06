Si separano le strade tra Ravenna Women F.C. e il tecnico Roberto Piras

La società Ravenna Women comunica la fine della collaborazione con il tecnico Roberto Piras. Di seguito la nota integrale della società. “A Roberto i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, la fiducia che ha riposto in noi e per aver contribuito fortemente alla crescita di questo Club sotto molti punti di vista. Il primo allenatore ufficiale del Ravenna Women FC non si scorda mai. Sono stati anni per noi speciali in cui mister Piras, il suo staff e le nostre atlete hanno ottenuto risultati molto importanti. Abbiamo fatto scelte diverse, ma siamo sicuri di aver avuto non solo un mister, ma anche un grande uomo, un amico che farà sempre parte del popolo giallorosso. Al mister l’augurio di raggiungere i migliori traguardi, continuando a divertirsi nel fare ciò che più ama”.