C’è chi le fa alla marinara, alla maniera classica. Chi alla tarantina, con il pomodoro. Chi le propone gratinate, chi fritte, chi in insalata. E naturalmente come squisito ingrediente per primi piatti gustosissimi. Stiamo parlando delle cozze, protagoniste della grande kermesse del 26, 27 e 28 giugno con la settima edizione della Festa della Cozza di Marina di Ravenna. L’emergenza Coronavirus e le necessità di distanziamento non consentono quest’anno un evento all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la festa – in Edizione Smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene comunque con il cuore sempre a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa o al ristorante. La festa ha il suo fulcro nel web, con un sito internet dedicato: la piazza è virtuale ma fa accedere a un piacere vero, quello di gustare le pregiate e prelibate Cozze selvagge di Marina di Ravenna nel pieno della maturazione e della raccolta. Il coinvolgimento dei gastronomi, degli amanti della cozza, dei curiosi è reale, fisico, gustativo attraverso i chioschi online, i ristoranti e i banchi del pescato che aderiscono al progetto della Festa della Cozza, dai lidi alla città di Ravenna.

L’appuntamento centrale è con SEI CHIOSCHI ONLINE che trovate sul sito LACOZZADIRAVENNA.IT dove ognuno può fare l’ordine delle cozze che poi si ricevono a casa o si passano a ritirare.

I chioschi online sono gestiti da:

• Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone;

• Ca’ del Pino Ristorante;

• L’Acciuga Osteria;

• Mercato Coperto Ristorante;

• Molinetto Ristorante Pizzeria;

• Naif Ristorante Pizzeria.

La festa coinvolge poi 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO partner del progetto, dove le cozze si possono gustare con l’accesso in sicurezza nei vari locali. Attraverso l’adesione di pescherie e grande distribuzione (Conad e Coop) la festa si propone di promuovere anche la vendita delle cozze di Marina di Ravenna sui BANCHI DEL PESCATO, col proposito che possano continuare per tutta la stagione della raccolta, in una virtuosa promozione dei prodotti di prossimità, della filiera corta e, soprattutto, della qualità. Al consumo delle cozze a casa propria o nei ristoranti, si aggiungono gli Show Cooking e gli incontri con i pescatori sempre attraverso la divulgazione online sui canali social. E non manca nemmeno uno sguardo nazionale con il contest #ilmiopiattodicozze su Instagram

LE PROPOSTE DELLE COZZE SECONDO I 6 CHIOSCHI ONLINE

Torniamo ai chioschi. Ogni chiosco online – allestito da ristoratori del territorio – fa le sue proposte di piatti o menu a base di Cozze di Marina di Ravenna. Gli orari di prenotazione presso i sei chioschi sono questi: prenotare entro le 10.30 per avere le cozze a pranzo, entro le 16.00 per averle a cena. La prenotazione si fa attraverso il sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT dove il visitatore sceglierà il chiosco e aprirà il form di prenotazione, compilerà l’ordine e lo invierà via mail al ristorante. A questo punto dell’ordine, il ruolo degli organizzatori della festa si conclude e tutto passa nelle mani del ristoratore, che gestirà il rapporto con il cliente per quanto riguarda tutti gli aspetti di modalità di consegna, tempi, realizzazione del piatto, importo dell’ordine e modalità di riscossione. Il prezzo dei piatti è pubblicato sul sito.

Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone

Akamì – Via D’Alaggio 11 – Ravenna

Brancaleone – Via Rocca Brancaleone 35 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 388.1006909 / Fa solo servizio di take away

Le proposte:

– Fregola con Cozze di Marina di Ravenna, zafferano, polvere di aglio nero (Akamì)

– Cozze di Marina di Ravenna alla marinara (Akamì o Brancaleone)

– Cozze di Marina di Ravenna gratinate al forno (Brancaleone)

L’Acciuga Osteria e Cicchetteria

Viale Baracca 74 / retro Via Cura 37 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 327.6803847 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Maccheroncini laboratorio 81 all’Aglio Nero, Cozze di Marina di Ravenna e peperone dolce

– Gnocco di patate al prezzemolo, Cozze di Marina di Ravenna, melanzane, pomodoro e pecorino

– Strozzapreti al sugo di Cozze di Marina di Ravenna, mazzancolle e canocchie dell’Adriatico

Ca’ del Pino

Via Romea Nord 295 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.446061 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Tortino alla Curcuma con Cozze di Marina di Ravenna alla marinara, melanzane, capperi e colatura di alici

– Paccheri con amatriciana di Cozze di Marina di Ravenna e guanciale di Mora Romagnola

– Cozze di Marina di Ravenna alla tarantina con bruschetta di pane sciocco

– Proposta di degustazione completa dei piatti

Mercato Coperto

Piazza Andrea Costa – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.244611 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Insalata di Cozze di Marina di Ravenna con caprino, sedano, mela verde e origano fresco

– Strozzapreti con Cozze di Marina di Ravenna, pecorino romano e pepe nero

– Composizione di Cozze di Marina di Ravenna nel loro guscio: fritte con maionese al dragoncello/con riso venere e burrata/con zafferano e patate

– Proposta di degustazione completa dei piatti

Ristorante Molinetto

Via Sinistra Canale Molinetto 139/B – Punta Marina Terme

Per ordinare: Tel. 338.6961566 / Fa servizio di delivery e take away

La proposta: Menù completo con Cozze di Marina di Ravenna alla marinara; Cozze di Marina di Ravenna ripiene al filo; Linguine broccoli e Cozze di Marina di Ravenna

Ristorante Naif

Via Candiano 34 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.422315 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Cozze di Marina di Ravenna alla marinara (circa 800 grammi crude)

– Spaghetti alle Cozze di Marina di Ravenna

– Cozze di Marina di Ravenna fritte con verdure julienne (circa 1 kg)

-Menù completo: Cozze di Marina di Ravenna alla marinara, Spaghetti alle Cozze di Marina di Ravenna, Cozze di Marina di Ravenna fritte (pane incluso)

– Verduzzo bianco frizzante (0,75 bottiglia)

La manifestazione “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, oltre a Motonave Ulisse e alla Pro Loco di Marina di Ravenna.