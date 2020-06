Ravenna. FraternitArte salverà il Convento di Via Oberdan. Dal 1 luglio concerti, teatro e letteratura “a riveder la gente”

“non solo a rivedere le stelle”…ma a riveder la gente! Dal 1 luglio al 27 agosto, tutti i lunedì e i mercoledì, il complesso del convento dei Frati cappuccini di via Oberdan a Ravenna ospiterà gli appuntamenti di FraternitArte, incontri intrecciati tra musica, teatro, letteratura e mercatini del “fatto a mano”. Obbiettivo: sostenere il Convento, sostenere la città attiva, sostenere la bellezza.

La storia recente del complesso dei Frati cappuccini di via Oberdan 6 a Ravenna, ri-inizia nel 2014, grazie ad un progetto di Padre Claudio Ciccillo, quando venne concesso in comodato d’uso alla associazione Gruppo San Damiano Onlus alias Fraternità San Damiano

“Un progetto che parla di Spiritualità e cittadinanza attiva e che innesca tra loro processi d’interconnessione tra la Parola del Vangelo, la giustizia e la legalità, la Bibbia e la Costituzione. La partenza è stata difficile e il mantenimento di un complesso così ampio ci ha fatto riflettere sull’opportunità di aprire il convento alla città: “La Fraternità al centro della città” spiegano dall’Associazione.

“A giugno 2015 abbiamo ideato la rassegna “I mercoledì del Chiostro”, musica, arte spettacolo e ci hanno aiutato gli amici Calvano, Corbari, Raimondi, Tarlaull ed altri che a titolo gratuito hanno suonato per un pubblico sempre crescente che varcava la soglia del misterioso convento, in seguito ci hanno salvato le commesse con la Fondazione universitaria Flaminia inviandoci gli studenti ad occupare le camere”.

Poi si arriva a Marzo 2020: “il coronavirus blocca le attività di tutti comprese le nostre, le commesse servono per pagare le spese che non sono poche, nulla più” – raccontano – . Non c’erano sono più studenti ed noi avevamo la netta sensazione di dover chiudere, ma in attesa di capire come andrà il mondo ci siamo rimboccati le maniche ed è nata FraternitArte e di nuovo gli amici di sempre a tanti altri si sono aggiunti e parteciperanno alla rassegna a titolo gratuito”.

“Dopo il lookdown, ora oltre che salvare il convento vogliamo salvare la socialità persa durante il periodo di “clausura” con il divieto d’incontrarsi, la Fraternità San Damiano vuole ripartire per colmare le mancanze vissute e ristabilire un contatto con le persone, attraverso musica, teatro, presentazione di libri, concerti con giovani e meno giovani musicisti, tanti momenti diversi” proseguono. “Abbiamo deciso di aprire il parco del Convento ( ingresso dal parcheggio di via Port’Aurea 15 ) e vivere serate all’ aperto, seguendo sempre le normative Codiv 19, date dai decreti regionali. E’ con grande orgoglio potere avere l’inaugurazione il 1° luglio con la Banda cittadina di Ravenna , ( farà il bis anche il 22 luglio), “la Fraternità al Centro della Città”.

“Abbiamo ricevuto dagli artisti una grande adesione e tanto entusiasmo con la voglia di ritornare ad esserci, tutti a titolo gratuito, di raccontare attraverso l’arte la passione di esprimersi e non via Web ma al contatto diretto con il pubblico per scrutarne le emozioni, il sorriso e il batter le mani. E’ questo che vogliamo donare alla città non solo “a riveder le stelle” ma a riveder la gente.

Calendario appuntamento e artisti:

1° luglio Banda Musicale Cittadina di Ravenna ,

6 luglio Liceo Artistico Musicale A. Canova di Forlì,

8 luglio Liceo Artistico Musicale A. Canova di Forlì,

13 luglio Trio Paola Fabris Gilberto Mazzotti, Marco Rossi,

15 luglio Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta,

20 luglio Strumentisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,

22 luglio Banda Musicale Cittadina di Ravenna Cherubini,

23 luglio Istituto Superiore di Studi Musical G. Verdi,

27 luglio Alessandro Braga,

29 luglio Gianluigi Tartaull e Raimondo Raimondi,

3 agosto Teatro delle Albe/Ravenna Teatro Roberto Magnani,

5 agosto Istituto Superiore di Studi Musical G. Verdi,

6 agosto Marco Martinelli,

10 agosto Camilla Lopez e Matteo Ramon Arevalos,

12 agosto Gianluigi Tartaull Luca Bombardi,

17 agosto Riccardo Galeati Sara Maioli e Luca Galeati,

19 agosto Patrizia Bianchetti e Ivan, Corbari,

26 agosto Collettivo Amici della Tammorra .

Ingresso dalle ore 19,30

N.B si aggiungono 2 serate: Giovedì 23 luglio e Giovedì 6 agosto

Per la programmazione degli eventi seguici su Fb Fraternita San Damiano e il sito www.fraternitasandamiano.it

Salviamo il Convento: biglietto €.5,00 Ingresso esclusivamente dal parcheggio di via Port’Aurea n.15. Gli eventi si svolgeranno all’ interno del parco-giardino del Convento capienza massima 100 posti a sedere

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella chiesa del Convento con ingresso via Oberdan, 6 massima capienza 70 posti a sedere

N.B. i contributi sono a copertura dei costi di diretta imputazione

Per le disposizioni Covid-19 somministreremo solo snack confezionati e bevande ed è possibile l’ingresso solo con mascherina

In alcune serate ci saranno bancarelle dei “mercatini del fatto a mano”