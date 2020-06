Ravenna. Caos in via Carducci per automobilista in stato di alterazione. Interviene la Polizia Locale

Nei confronti dell’uomo che nella giornata di ieri ha seminato un bel po’ di caos in Via Carducci, oggi è stato assunto un provvedimento di Accertamento Sanitario e l’uomo è stato portato presso il Centro di igiene mentale di Ravenna.

Il Comitato Nuova Isola San Giovanni, in una lettera inviata a Sindaco, Vicesindaco e Comandante della Polizia Locale, e inoltrata alla Redazione di Ravennanotizie, ha segnalato l’episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno intorno alle 17, in via Carducci. Una Peugeot nera dopo aver percorso viale Pallavicini (direzione stazione) nella corsia preferenziale degli autobus, all’altezza dell’incrocio con via Carducci, ha bloccato la strada a un autobus. Visto che il guidatore della Peugeot non accennava a spostarsi l’autista dell’autobus è sceso. A quel punto sono sopraggiunti alcuni agenti della Polizia Locale, già in zona per dei controlli. Gli agenti hanno chiesto all’automobilista di spostare il veicolo e l’uomo, cittadino di origine straniera in evidente stato di alterazione, è salito con l’auto sul marciapiedi di via Carducci, fin sotto il porticato in prossimità dell’ufficio Radio taxi.

Oltre alla Polizia Municipale sono intervenute anche la Guardia di Finanza e la Polfer. Per più di un’ora l’uomo è rimasto in macchina con i piedi fuori dal finestrino e fumando, ripetendo a voce alta “non vi avvicinate e non mi toccate”.

Il Comitato Nuova Isola San Giovanni, nella lettera, lamenta che alla fine all’automobilista sia stato concesso di ripartire e che sia stato redatto solo un verbale. “Le persone presenti erano attonite ed incredule” raccontano dal Comitato Nuova Isola San Giovanni.

Sull’accaduto il Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini, che dopo aver ha confermato i fatti, ha specificato che gli agenti dell’Unità Organizzativa “Sicurezza Urbana” e una pattuglia della sezione “Pronto Intervento”, in zona per controlli, hanno accertato le violazioni, sanzionato l’automobilista per le infrazioni al codice della Strada. Gli agenti hanno verificato che l’uomo non fosse sotto l’influsso di sostanze stupefacenti né di alcool (entrambi gli accertamenti hanno dato esito negativo); inoltre l’uomo è stato sottoposto, durante la notte, ad accertamento sanitario, anch’esso con esito negativo.

Nell’immediato nei confronti dell’uomo – già conosciuto dalle Forze dell’Ordine – non nuovo a comportamenti borderline, non sono stati presi provvedimenti drastici: gli agenti hanno scelto una linea di cautela. Ma evidentemente il soggetto è stato tenuto d’occhio e poi oggi c’è stato il passo successivo: l’Accertamento Sanitario e il ricorso al Centro di Igiene Mentale. Forse il Comitato Nuova Isola San Giovanni sarà soddisfatto del provvedimento. Certo, la cosa migliore sarebbe lasciar fare alle Forze dell’Ordine il loro lavoro senza interferire, certamente quando esse agiscono secondo i crismi della cautela, della correttezza e dell’umanità come in questo caso.