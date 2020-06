Annullato il torneo multietnico di calcio “Josianne Tchameni”

Il torneo multietnico di calcio “Josianne Tchameni” quest’anno non sarà effettuato a causa del Covid-19. Lo annunciano l’associazione di volontariato “Il Terzo Mondo Onlus”, che ne cura l’organizzazione, gli assessorati all’Immigrazione e allo Sport del Comune di Ravenna, il progetto Sprar e CIDAS, tutti promotori del trofeo sportivo che sarebbe giunto alla sua quinta edizione.

“Non potendo garantire le norme di sicurezza legate alla lotta contro la diffusione del Coronavirus, è con gran dispiacere che è stato congiuntamente deciso di saltare questa quinta edizione che era prevista per il prossimo 28 giugno – dichiara il presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga -. Ormai per Ravenna, il trofeo “Josianne Tchameni”, organizzato in concomitanza alla settimana mondiale del rifugiato, è diventato per i ravennati e non (istituzioni, associazioni e società civile) una giornata di solidarietà, di fratellanza, di amicizia e di cordialità che vede italiani e stranieri condividere le stesse emozioni dietro ad un pallone e ai sapori multietnici. Ci dispiace molto, ma la salute viene prima di tutto. Per saltare bene è sempre necessario partire con una buona rincorsa. Siamo convinti che l’anno prossimo, assieme ai nostri collaboratori e sostenitori che ringraziamo indistintamente, faremo un bel salto di qualità”.

“È solo un arrivederci – affermano gli assessori all’Immigrazione Valentina Morigi e allo Sport Roberto Fagnani -. Questo particolare contesto, che richiede ancora di essere vigili e attenti ai comportamenti interpersonali, certamente non impedirà alla nostra città di essere disponibile e accogliente, continuando nell’impegno alla condivisione di progetti, come questo torneo diventato un appuntamento atteso, che ne facciano sempre più una comunità attenta e solidale”.

Il torneo è dedicato a Josianne Tchameni cofondatrice dell’associazione Terzo Mondo Onlus.