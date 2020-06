Cozza di Marina di Ravenna in Festa dal 26 al 28 giugno, con chioschi online, ristoranti, show cooking e tanto gusto in tavola

La pregiata e buonissima Cozza selvaggia di Marina di Ravenna è protagonista di una full immersion di tre giorni dall’Adriatico alla tavola all’insegna dell’ambiente e della gastronomia di mare. Ovviamente l’emergenza Coronavirus non consente quest’anno un evento all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la Festa della Cozza – in edizione smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene il 26, il 27 e il 28 giugno con il cuore sempre a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa o al ristorante, attraverso un percorso che ha il suo fulcro nel web.

Il pubblico appassionato di gastronomia e di mare parteciperà alla festa attraverso internet. Ma non sarà una festa virtuale, perché il coinvolgimento sarà reale, fisico, gustativo, tramite i chioschi online, i ristoranti e i banchi del pescato che aderiscono al progetto della Festa delle Cozze, dai lidi alla città di Ravenna. E soprattutto attraverso la degustazione su tante tavole delle squisite Cozze di Marina di Ravenna.

L’appuntamento è con SEI CHIOSCHI ONLINE dove si possono ordinare le cozze preparate dai 6 ristoratori locali, cozze che poi si ricevono a casa o si passano a ritirare. Si aggiungono i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO partner del progetto della festa 2020, dove le cozze si possono gustare con l’accesso in sicurezza nei vari locali, da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna. Al consumo delle cozze a casa propria o nei ristoranti, si aggiungono gli SHOW COOKING ONLINE e gli INCONTRI con i pescatori sempre attraverso la divulgazione online sui canali social. Anche tante pescherie e grande distribuzione Conad e Coop collaborano alla festa con la vendita delle cozze di Marina di Ravenna sui BANCHI DEL PESCATO.

IL NUOVO SITO INTERNET LACOZZADIRAVENNA.IT È IL FULCRO DELLA FESTA SMART 2020

Il sito LACOZZADIRAVENNA.IT è il collante della festa, dove il pubblico trova tutte le informazioni per partecipare a questa kermesse del gusto. Anche se il gusto è tutto in tavola, ovviamente. Sul sito internet sono presenti SEI CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenta il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si accede per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa e anche dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai 21 BANCHI DEL PESCATO, 9 pescherie, 4 punti vendita CONAD e 8 punti vendita COOP (che oltre alla città di Ravenna copre anche la provincia con Alfonsine, Lugo e Faenza), che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze. Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia. Cresce spontaneamente in alto mare, alla base immersa delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce loro ottimo cibo affinché possano diventare grosse e gustose. Sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Il gustoso mollusco si fregia già del marchio Cozza Romagnola mentre è allo stadio avanzato la creazione del marchio specifico Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna. “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Quest’ultimo ha creato il marchio Cozza Romagnola, del quale si fregia anche la Cozza di Marina di Ravenna, specificandone la peculiare caratteristica di crescita spontanea. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno ore 11 – Show Cooking – L’Acciuga e Alexander a 4 mani con gli chef Matteo Salbaroli e Mattia Borroni (nella foto sotto)

Venerdì 26 giugno ore 18 – Show Cooking – Mercato Coperto con lo chef Marco Cavallucci (nella foto sotto)

Sabato 27 giugno ore 11 – Show Cooking – Molinetto con gli chef Nicolò De Bari e Giampaolo Giambelluca (nella foto sotto)

Sabato 27 giugno ore 18 – Show Cooking – Naïf con lo chef Emiliano Mancini (nella foto sotto)

Domenica 28 giugno ore 11 – Show Cooking – Akâmì Casa&Bottega con lo chef Marco Luongo (nella foto sotto)

Domenica 28 giugno ore 18 – Show Cooking – Ca’ del Pino con lo chef Marco Cavallucci

INCONTRI in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno ore 18:30 – Diretta streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: nuove opportunità di crescita economica con la qualità e la sostenibilità ambientale.

Ne parlano: Massimo Cameliani, Assessore Comune di Ravenna; Sabrina Mascia, Fondazione Flaminia; Giulia Gulminelli, FEEM-Fondazione Enrico Mattei; Simone D’Acunto, Cestha.

Sabato 27 giugno ore 18:30 – Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: volano per la valorizzazione ambientale del territorio.

Ne parlano: Mauro Zanarini, Slow Food Ravenna; Sauro Alleati, Pescatore – Cooperativa La Romagnola; Sara Segati, Cestha; Giuseppe Prioli, Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

Domenica 28 giugno ore 18:30 Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: quando il piatto parla col profumo del mare.

Ne parlano: Mariangela Ceccarelli, Fiduciaria Slow Food Ravenna; Luca Civenni, Cuoco del ristorante pizzeria La Terrazza di Marina di Ravenna; Gabriele Barberini; Pescatore – Cooperativa Nuovo Conisub.