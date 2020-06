Comincia oggi 26 giugno la Festa della Cozza di Marina di Ravenna che ci terrà compagnia fino a domenica 28 giugno. L’emergenza Coronavirus e le necessità di distanziamento non consentono quest’anno un evento all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la festa – in Edizione Smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene comunque con il cuore sempre a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa o al ristorante. La festa ha il suo fulcro nel web, con un sito internet dedicato: la piazza è virtuale ma fa accedere a un piacere vero, quello di gustare le pregiate e prelibate Cozze selvagge di Marina di Ravenna nel pieno della maturazione e della raccolta. Il coinvolgimento dei gastronomi, degli amanti della cozza, dei curiosi è reale, fisico, gustativo attraverso i chioschi online, i ristoranti e i banchi del pescato che aderiscono al progetto della Festa della Cozza, dai lidi alla città di Ravenna.

L’appuntamento centrale è con SEI CHIOSCHI ONLINE che trovate sul sito LACOZZADIRAVENNA.IT dove ognuno può fare l’ordine delle cozze che poi si ricevono a casa o si passano a ritirare.

I chioschi online sono gestiti da:

• Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone;

• Ca’ del Pino Ristorante;

• L’Acciuga Osteria;

• Mercato Coperto Ristorante;

• Molinetto Ristorante Pizzeria;

• Naif Ristorante Pizzeria.

La festa coinvolge poi 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO partner del progetto, dove le cozze si possono gustare con l’accesso in sicurezza nei vari locali. Attraverso l’adesione di pescherie e grande distribuzione (Conad e Coop) la festa si propone di promuovere anche la vendita delle cozze di Marina di Ravenna sui BANCHI DEL PESCATO, col proposito che possano continuare per tutta la stagione della raccolta, in una virtuosa promozione dei prodotti di prossimità, della filiera corta e, soprattutto, della qualità. Al consumo delle cozze a casa propria o nei ristoranti, si aggiungono gli Show Cooking e gli incontri con i pescatori sempre attraverso la divulgazione online sui canali social. E non manca nemmeno uno sguardo nazionale con il contest #ilmiopiattodicozze su Instagram

LE PROPOSTE DELLE COZZE SECONDO I 6 CHIOSCHI ONLINE

Torniamo ai chioschi. Ogni chiosco online – allestito da ristoratori del territorio – fa le sue proposte di piatti o menu a base di Cozze di Marina di Ravenna. Gli orari di prenotazione presso i sei chioschi sono questi: prenotare entro le 10.30 per avere le cozze a pranzo, entro le 16.00 per averle a cena. La prenotazione si fa attraverso il sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT dove il visitatore sceglierà il chiosco e aprirà il form di prenotazione, compilerà l’ordine e lo invierà via mail al ristorante. A questo punto dell’ordine, il ruolo degli organizzatori della festa si conclude e tutto passa nelle mani del ristoratore, che gestirà il rapporto con il cliente per quanto riguarda tutti gli aspetti di modalità di consegna, tempi, realizzazione del piatto, importo dell’ordine e modalità di riscossione. Il prezzo dei piatti è pubblicato sul sito.

Akâmì Casa&Bottega e Brancaleone

Akamì – Via D’Alaggio 11 – Ravenna

Brancaleone – Via Rocca Brancaleone 35 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 388.1006909 / Fa solo servizio di take away

Le proposte:

– Fregola con Cozze di Marina di Ravenna, zafferano, polvere di aglio nero (Akamì)

– Cozze di Marina di Ravenna alla marinara (Akamì o Brancaleone)

– Cozze di Marina di Ravenna gratinate al forno (Brancaleone)

L’Acciuga Osteria e Cicchetteria

Viale Baracca 74 / retro Via Cura 37 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 327.6803847 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Maccheroncini laboratorio 81 all’Aglio Nero, Cozze di Marina di Ravenna e peperone dolce

– Gnocco di patate al prezzemolo, Cozze di Marina di Ravenna, melanzane, pomodoro e pecorino

– Strozzapreti al sugo di Cozze di Marina di Ravenna, mazzancolle e canocchie dell’Adriatico

Ca’ del Pino

Via Romea Nord 295 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.446061 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Tortino alla Curcuma con Cozze di Marina di Ravenna alla marinara, melanzane, capperi e colatura di alici

– Paccheri con amatriciana di Cozze di Marina di Ravenna e guanciale di Mora Romagnola

– Cozze di Marina di Ravenna alla tarantina con bruschetta di pane sciocco

– Proposta di degustazione completa dei piatti

Mercato Coperto

Piazza Andrea Costa – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.244611 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Insalata di Cozze di Marina di Ravenna con caprino, sedano, mela verde e origano fresco

– Strozzapreti con Cozze di Marina di Ravenna, pecorino romano e pepe nero

– Composizione di Cozze di Marina di Ravenna nel loro guscio: fritte con maionese al dragoncello/con riso venere e burrata/con zafferano e patate

– Proposta di degustazione completa dei piatti

Ristorante Molinetto

Via Sinistra Canale Molinetto 139/B – Punta Marina Terme

Per ordinare: Tel. 338.6961566 / Fa servizio di delivery e take away

La proposta: Menù completo con Cozze di Marina di Ravenna alla marinara; Cozze di Marina di Ravenna ripiene al filo; Linguine broccoli e Cozze di Marina di Ravenna

Ristorante Naif

Via Candiano 34 – Ravenna

Per ordinare: Tel. 0544.422315 / Fa servizio di delivery e take away

Le proposte:

– Cozze di Marina di Ravenna alla marinara (circa 800 grammi crude)

– Spaghetti alle Cozze di Marina di Ravenna

– Cozze di Marina di Ravenna fritte con verdure julienne (circa 1 kg)

-Menù completo: Cozze di Marina di Ravenna alla marinara, Spaghetti alle Cozze di Marina di Ravenna, Cozze di Marina di Ravenna fritte (pane incluso)

– Verduzzo bianco frizzante (0,75 bottiglia)

SHOW COOKING in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno ore 11 – Show Cooking – L’Acciuga e Alexander a 4 mani con gli chef Matteo Salbaroli e Mattia Borroni (nella foto sotto)

Venerdì 26 giugno ore 18 – Show Cooking – Mercato Coperto con lo chef Marco Cavallucci (nella foto sotto)

Sabato 27 giugno ore 11 – Show Cooking – Molinetto con gli chef Nicolò De Bari e Giampaolo Giambelluca (nella foto sotto)

Sabato 27 giugno ore 18 – Show Cooking – Naïf con lo chef Emiliano Mancini (nella foto sotto)

Domenica 28 giugno ore 11 – Show Cooking – Akâmì Casa&Bottega con lo chef Marco Luongo (nella foto sotto)

Domenica 28 giugno ore 18 – Show Cooking – Ca’ del Pino con lo chef Marco Cavallucci

INCONTRI in streaming su Youtube, Facebook, Instagram

Venerdì 26 giugno ore 18:30 – Diretta streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: nuove opportunità di crescita economica con la qualità e la sostenibilità ambientale.

Ne parlano: Massimo Cameliani, Assessore Comune di Ravenna; Sabrina Mascia, Fondazione Flaminia; Giulia Gulminelli, FEEM-Fondazione Enrico Mattei; Simone D’Acunto, Cestha.

Sabato 27 giugno ore 18:30 – Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: volano per la valorizzazione ambientale del territorio.

Ne parlano: Mauro Zanarini, Slow Food Ravenna; Sauro Alleati, Pescatore – Cooperativa La Romagnola; Sara Segati, Cestha; Giuseppe Prioli, Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna.

Domenica 28 giugno ore 18:30 Premiere e prima visione in streaming dall’Atrio del Mercato del Pesce

La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna: quando il piatto parla col profumo del mare.

Ne parlano: Mariangela Ceccarelli, Fiduciaria Slow Food Ravenna; Luca Civenni, Cuoco del ristorante pizzeria La Terrazza di Marina di Ravenna; Gabriele Barberini; Pescatore – Cooperativa Nuovo Conisub.

ELENCO DEI 56 RISTORANTI ADERENTI ALLA FESTA DELLA COZZA SMART 2020

A MARINA DI RAVENNA

Alle Torri – Via IV Novembre, 174 – Marina di Ravenna – 0544 530674 – http://www.alletorri.it/

Amsterdam Pub & Cucina – Viale delle Nazioni, 277 – Marina di Ravenna – 0544 531159 / 348 7837835 https://www.facebook.com/amsterdampubmarina/

Il Baretto – Via Molo Dalmazia, 103 – Marina di Ravenna – 0544 531664 / 339 4588288 – https://ilbarettodimarinadiravenna.business.site/

La Cambusa di Bacco – Piazza Dora Markus, 12/L – Marina di Ravenna – 0544 538304 – http://www.lacambusadibacco.it/

La Terrazza – Via Marinara 103 (fronte porto turistico) – Marina di Ravenna – 0544 53810 – https://pizzeria-la-terrazza-restaurant.business.site

Localito Clandestino – Viale delle Nazioni, 244 – Marina di Ravenna – 346 5316874 – https://www.facebook.com/Localitoclandestino/

Mowa – Viale delle Nazioni, 177 – Marina di Ravenna – 0544 530234 – https://mowa.it/

Ristorante A.D.S. Nuova Rosa dei Venti (solo per Associati) – Via Marinara, 69/71 – Marina di Ravenna – 389 3498683 https://www.facebook.com/ROSADEIVENTIRAVENNA/

Ristorante Circolo Velico – Via Molo Dalmazia, 89 – Marina di Ravenna – 350 5199860 https://www.facebook.com/RistoranteCircoloVelicoRavennate/

Ristorante da Matteo – Viale Delle Nazioni, 37 – Marina di Ravenna – 0544 530801 – http://www.damatteoristorante.it/

Ristorante Pilar – Viale Delle Nazioni, 178 – Marina di Ravenna – 0544 530648 – https://ristorantepilar.com/

Trattoria Cubana – Via Molo Dalmazia, 37 – Marina di Ravenna – 0544 530231 – https://www.trattoriacubana.it/

Trattoria Le Corti – Viale Delle Nazioni, 51 – Marina di Ravenna – 0544530450 – https://www.facebook.com/Trattoria-Le-Corti-122505317818735/

A CASALBORSETTI

Ristorante Nautilus – Via Casal Borsetti, 143 – Casal Borsetti – 0544 445549 – https://www.pizzerianautilusdasergio.it/

A PORTO CORSINI

Ristorante Al Faro c/o Adriatico Wind Club (solo per Associati) – Via T. Guerra, 25 – Porto Corsini – 0544 448222

A MARINA ROMEA

Romea Beach – Viale Italia, 29 – Marina Romea – 0544 446081 – https://www.romeabeach.it/

A PUNTA MARINA TERME

Molinetto – Via Sinistra Canale Molinetto, 139/B – Punta Marina Terme – 0544 430248 – https://www.ristorantemolinetto.it/

Pizzeria Ristorante Centopizze – Via Delle Nasse, 21 – Punta Marina Terme – 0544 437321 – https://www.centopizze.com/

Pizzeria Cin Cin da Carla – Via delle Ondine, 19 – Punta Marina Terme – 333 4817049 – https://www.ristorantecincin.it/

A LIDO ADRIANO

Ristorante Ca' Vinona – Via Bonifica, 121 – Lido Adriano – 0544 495343 – https://www.cavinona.it/

Ristorante Da Nico – Via Virgilio, 7 – Lido Adriano – 0544 495346 – https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-Da-Nico-164647540405138/

Ristorante delle Rose – Viale Metastasio, 14/16 – Lido Adriano – 0544 496793 – https://www.facebook.com/CaffeDelleRose.LidoAdriano/

Ristorante La Paranza – Viale Petrarca, 345 – Lido Adriano – 0544 1883772 – https://www.laparanzaristorante.it/

Ristorante La Rotonda – Viale Virgilio 1/B – Lido Adriano – 0544 1886330 – http://la-rotonda.it/

Ristorante Pizzeria La Betulla – Via Quinto Flacco Orazio, 40 – Lido Adriano – 0544 494297 – https://www.ristorantepizzerialabetulla.com/

A LIDO DI DANTE

Ristorante Pizzeria Ida – Viale Catone, 26 – Lido di Dante – 0544 492010 – https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-IDA-288201654671762/

Ristorante Pizzeria Dante – Viale Costanza, 5 – Lido di Dante – 333 3104305 – https://www.facebook.com/ristorantepizzeriadante/

A LIDO DI SAVIO

Ristorante Pizzeria Nido Del Falco – Viale Romagna, 133 – Lido di Savio – 0544 949010 – https://www.facebook.com/Nido-del-Falco-159831574832320/

A SAVIO

CàMì Agriturismo – Via Argine Sinistro Savio, 84 – Savio di Ravenna – 0544 949250 / 335219617 – https://www.camiagriturismo.it/

A FOSSO GHIAIA

La Campaza – Via Romea Sud, 395 – Fosso Ghiaia – 0544 560294 – http://www.gruppolacampaza.it/il-ristorante-campaza.html

A RAVENNA CITTÀ

Akami Casa & Bottega – Via dell'Almagià – Ravenna – 0544 421503 – http://www.akamigusto.it/

Al 45 – Via Paolo Costa, 45 – Ravenna – 320 1616761 – https://www.al45.it/menu/

Brancaleone Cocktail Bar e Cucina – Via Rocca Brancaleone, 35 – Ravenna – 388 8386695 – https://www.facebook.com/albrancaleone/

Ca' del Pino – Via Romea Nord, 295 – Ravenna – 0544 446061 – https://www.casaspadoni.it/

Casa Spadoni – Via San Vitale, 34 – Ravenna – 0544 34455 – https://www.casaspadoni.it/

Corte Cabiria – Via F. Mordani, 8 – Ravenna – 0544 35060 – https://www.cabiriaravenna.it/

Cucina del Condominio – Via Guglielmo Oberdan, 36 – Ravenna – 327 6803847 – https://cucinadelcondominio.it/

Darsenale bizantina brewpub – Via Giovanna Bosi Maramotti – Ravenna – 392 3777568 – http://www.darsenale.it/

Il Brigantino – Via G. Marconi, 57 – Ravenna – 0544 402598 – https://www.ilbrigantinoravenna.it/index

Il Mare di Felice – Via P. Matteucci, 2 – Ravenna – 0544 202453 – https://www.ilmaredifelice.com/

Il Portolano Trattoria di Pesce – Via Andrea Agnello Istorico, 10/A – Ravenna – 0544 217659 – http://www.ilportolanotrattoria.com

La Gardela – Via Ponte Marino, 3 – Ravenna – 0544 217147 – http://ristorantelagardela.com/

Mercato Coperto Ravenna – Piazza Andrea Costa – Ravenna – 0544 244611 – https://mercatocopertodiravenna.it/ristoranti/

Naif Ristorante Pizzeria – Via Candiano, 34 – Ravenna – 0544 422315 – https://www.ristorantenaif.com/

Osteria dei Ghiotti di Dama di Fiori – Via Dx. Canale Molinetto, 12 – Ravenna – 334 1822933 – https://domicilio.tippest.it/aziende/osteria-dei-ghiotti-ravenna

Radici Cucina e Cantina – Via Allende, 56 – Ravenna – 0544 201863 – https://radici.ravenna.it/

Ristorante Calaluna – Via Berlinguer, 4 – Ravenna – 0544 455263 – https://www.facebook.com/calalunaravenna/

Ristorante Cappello – Via IV Novembre, 41 – Ravenna – 0544 219813 – https://www.albergocappello.it/ita/Ristorante

Ristorante Il Roma – Piazza del Popolo, 17 – Ravenna – 0544 36958 – https://www.ilromaristorante.com/

Ristorante I Passatelli – Via Ponte Marino, 19 – Ravenna – 0544 215206 – https://www.osteriapassatelli.it/

Ristorante Pizzeria Nuovo Scaì – Via Mafalda di Savoia, 9 – Ravenna – 347 1392818 – http://www.ristorantenuovoscai.it/

Ristorante Radicchio Rosso – Via Stradone, 74 – Ravenna – 0544 432288 – https://www.radicchiorosso.it/

A SANTERNO

Vecchia Canala Bistrot – Via Canala, 355 – Santerno – 0544 417245 – https://www.vecchiacanala.it/

A SAN MICHELE

Al Boschetto – Via Faentina, 275 – San Michele – 0544 414312 – http://www.ristorantealboschetto.it/

A SAVARNA

Kolibrì Ristorante – Via Basilica, 154 – 0544 529024 – http://www.kolibricafe.it/

A OSTERIA

Ciabòt – Via Lunga 114/a – Osteria – 0544 563963 – http://ristoranteciabot.it/

I BANCHI DEL PESCATO DOVE TROVATE LA COZZA DI MARINA DI RAVENNA

A RAVENNA

La Pescheria Ravennate – Via Rubicone, 83 – Ravenna – 0544.61646

Pescheria Alex e Raf – Via Bastione, 6 – Ravenna – 0544.36173

Pescheria Friggitoria Grazia e Filippo – Via Circonvallazione al Molino, 134 – Ravenna – 348.8224595

Pescheria Mario di Buzzi Laura & C. – Via Giuseppe Bovini, 32 – Ravenna – 0544.38493

Pescheria Conad La Fontana – Vicolo Tacchini, 33 – Ravenna – 0544.453452

Pescheria Conad Galilei – Via Isaac Newton, 28 – Ravenna – 0544.472193

Pescheria Conad Cesarea – Via Cesarea ang. Via Serra – Ravenna – 0544.63238

Punto Vendita Extracoop Ravenna Esp – Via Bussato, 86 – Ravenna – 0544.871111

Punto Vendita Coop Ravenna Faentina – Piazzale Nenni, 1 – Ravenna – 0544.461351

Punto Vendita Coop Ravenna Gallery – Via Gramsci, 82 – Ravenna – 0544.472999

Punto Vendita Coop Ravenna Teodora – Via Travaglini, 22 – Ravenna – 0544.591544

A MARINA DI RAVENNA

Il doppio gusto della Pescheria Nanni – Viale delle Nazioni, 7 – Marina di Ravenna – 0544.531141

Motonave Ulisse – Banco vendita cozze – Via Zen, 14 – Marina di Ravenna – 0544.1584104

Pescheria Da Lucia – Viale delle Nazioni, 19 – Marina di Ravenna – 0544.531066

A PUNTA MARINA TERME

Conad Punta Marina – Viale Navigatori, 88 – Punta Marina Terme – 0544.437014

A SAN PIETRO IN VINCOLI

Pescheria L’Angolo del Pesce – Via Farini, 101 – San Pietro in Vincoli – 334.3422441

A LIDO ADRIANO

Pescheria Alex e Raf – Viale Lodovico Ariosto, 11 – Lido Adriano – 0544.494181

AD ALFONSINE

Punto Vendita Coop Alfonsine – Viale Orsini, 5 – Alfonsine – 0544.83699

A FAENZA

Punto Vendita Coop Faenza Il Borgo – Via Fornarina, 119 – Faenza – 0546.634441

Punto Vendita Coop Faenza Le Maioliche – Via Colombo, 18 – Faenza – 0546.633111

A LUGO

Punto Vendita Coop Lugo Il Globo – Via Concordia, 36 – Lugo – 0545.280111

IL NUOVO SITO LACOZZADIRAVENNA.IT FULCRO DEL PROGETTO 2020

Sul sito internet LACOZZADIRAVENNA.IT sono presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenterà il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si potrà accedere per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa ma anche prima e dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai BANCHI DEL PESCATO delle pescherie e dei supermercati, che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

La manifestazione “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, oltre a Motonave Ulisse e alla Pro Loco di Marina di Ravenna.