Ravenna FC: Selleri al Massa? Notizia priva di alcun fondamento

La società Ravenna Football Club 1913 smentisce con un breve nota la notizia diffusasi nella giornata di ieri, in merito al passaggio del centrocampista Alfonso Selleri al Massa. La società precisa che si tratta di notizie prive di alcun fondamento.

La società vuole inoltre sottolineare come pubblicare una notizia priva di ogni fondamento su uno dei giocatori simbolo di questa società, è un chiaro tentativo di destabilizzare e dunque danneggiare la stessa in una della giornate più delicate della sua storia. Al riguardo valuterà di agire presso le opportune sedi per tutelare l’immagine propria e dei propri tesserati.