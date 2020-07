FIAB Ravenna ospite alla serata di Articolo Uno sulle proposte per mobilità ciclabile

Giovedì 9 luglio FIAB Ravenna sarà presente come ospite alla serata organizzata da Articolo Uno sulle proposte per la mobilità ciclabile.

L’evento si terrà alle ore 20:30 presso l’area esterna della Casa del Popolo di Marina di Ravenna in Viale dei Mille 13.

Saranno presenti Andrea Navacchia, Presidente dell’Associazione e Nevio Senni, vicepresidente dell’Associazione e Coordinatore Regionale FIAB.

Per FIAB Ravenna sarà l’occasione per condividere il Progetto “Nuova mobilità post Covid”, già presentato alla cittadinanza con serata dedicata lo scorso 23 giugno presso il Mercato Coperto.

Il Progetto FIAB ha l’obiettivo di realizzare in tempi brevi e con costi contenuti gli interventi che possano favorire la mobilità ciclistica sui percorsi Casa-Scuola, Casa- Lavoro, Città-Mare.

Il lavoro è stato accolto con interesse dall’Amministrazione Comunale e ora è in fase avanzata di condivisione sia con il Mobility Management del Comune di Ravenna, sia con l’Assessorato ai Lavori Pubblici.

La serata quindi sarà anche utile per partecipare lo stato di avanzamento degli incontri. I soci FIAB si ritroveranno alle 19:30 in prossimità del monumento al Ciclista di Piero Strada in zona Pala de Andre per raggiungere poi insieme, in bici, il luogo dell’incontro.

L’associazione invita tutti a partecipare alla pedalata. È necessario munirsi di luci anteriore e posteriore e di giubetto catarifrangente; è vivamente consigliato l’utilizzo del casco. Sarà garantito il rispetto delle disposizioni anti-covid.