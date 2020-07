Vittoria Franchini con Anika Bargossi espongono alla Cassa di Risparmio di Ravenna

Colori colori colori….. Tanti colori che oggi sono visibili nelle vetrine della Cassa di Risparmio di Ravenna dove vengono esposte le Opere d’arte di Vittoria e Anika. Sono visibili fino al 10 Agosto 2020 in via Mentana a Ravenna dove raccontano la storia storia di un “Gatto siamese e il Mare”.

Con una nave d’autore (di Anika) il gatto (di Vittoria) scopre, viaggiando attorno al mondo, in un mare blu e giallo tutti i colori dell’arcobaleno e la verità sulla pentola d’oro che si troverebbe alla fine di questo.

Un viaggio divertente con tante immagini multicolor, che si osserva restando fermi ammirando i tanti monili, bottoni, merletti, pizzi, vetrini e perline uniti ai lustrini e fili, che le due artiste usano per realizzare le proprie opere tridimensionali.

Anika Bargossi già artista ravennate di “Case d’Autore” e Vittoria Franchini, artista in erba, alle prese con il suo secondo vernissage già a 5 anni.