Poesia e incontri in un “Mare di solidarietà”: nei lidi ravennati arrivano Cristiano Cavina e le albe musicali

‘A partire dal mese di luglio, fino ad agosto, torna la rassegna benefica a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus “Un mare di solidarietà” che – grazie al lavoro e alla partecipazione volontaria di artisti ed esercenti dei Lidi ravennati e con il patrocinio di Regione ER e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna – raccoglierà donazioni non solo destinate al PAD 23 per la Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola, ma sarà anche a sostegno dei nuovi servizi di ‘caring’ che l’Associazione ha istituito per il nuovo PAD COVID19 a favore di pazienti, operatori e sanitari.

La rassegna – che si svolgerà in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ospiterà concerti all’alba e partirà il 15 luglio con l’incontro con lo scrittore, il bravissimo Cristiano Cavina, a ‘la Vecchia Pesa di Classe’.

“Nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, la rassegna nelle sue passate edizioni ha permesso di contribuire all’acquisto di uno strumento di precisione già in uso nel reparto e partecipa al ‘Progetto Pareti’ per portare ‘bellezza’ nei luoghi di cura: una storia a disegni studiata dalla Onlus che con i suoi 380 mq di colore rende l’ospedale un luogo più accogliente, che gioca con i piccoli pazienti, distraendoli dalle cure invasive e lunghe, contribuendo al benessere di genitori, operatori e sanitari che vivono e lavorano in un ambiente totalmente rinnovato.“

Programma:

“Un mare di… parole”

Mercoledì 15 luglio 2020, ore 21

Cristiano Cavina, incontro con l’autore.

presso ‘La Vecchia Pesa’

Via Classense, 88 – Classe

“Un mare di… musica”

Domenica 19 luglio 2020, ore 5.30

Alba musicale con il Trio Mariquita

Bagno Corallo Beach

Viale Italia, 115 – Marina Romea

Domenica 26 luglio 2020, ore 5.30

Alba musicale con il Trio Mariquita

Coya Beach

Via delle Gardenie, 27 – Casalborsetti

Domenica 9 agosto 2020, ore 5.30

Alba musicale con Femmefolk

Bagno Corallo Beach

Viale Italia, 115 – Marina Romea

Domenica 16 agosto 2020, ore 5.30

Alba musicale con Femmefolk

Coya Beach

Via delle Gardenie, 27 – Casalborsetti

Con il Patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo

Con la collaborazione di: La Vecchia Pesa, Bagno Corallo Beach, Coya Beach