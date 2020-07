Ieri, 9 luglio, a Punta Marina è stata inaugurata ufficialmente l’estate 2020 della spiaggia “Insieme a Te”. Un luogo speciale, vanto della riviera ravennate, una spiaggia per ospiti particolarmente fragili, come quelli con gravi disabilità, che qui possono vivere ore serene, anche concedendosi un meraviglioso bagno in mare.

Le attività erano ripartite già sabato 4 luglio, ma ieri sera, alla presenza di tanti amici e dei rappresentanti delle istituzioni, con il tradizionale lancio dei palloncini si è aperta la nuova stagione di “Tutti al mare nessuno escluso”.

Alla cerimonia erano presenti Manuela Rontini, Consigliere Regionale Emilia Romagna, Michele De Pascale Sindaco di Ravenna, assieme alle assessore Morigi e Del Conte e Andrea Luccaroni, Assessore Comune di Faenza.

Foto 3 di 5









“Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid-19, la spiaggia Insieme a Te è ripartita nel weekend passato – aveva comunicato pochi giorni fa Debora Donati, cuore e anima del grande progetto della spiaggia Insieme a Te – . A seguito dell’emergenza Coronavirus, per garantire la massima sicurezza a tutti gli ospiti e ai volontari all’interno della struttura quest’anno seguiremo un rigido ma fondamentale protocollo in materia di distanziamenti, sanificazioni e protezioni con dispositivi di sicurezza. A seguito di specifica richiesta del Distretto Socio Sanitario del Comune di Ravenna, tutti gli ospiti e i volontari che accederanno alla spiaggia Insieme a Te dovranno preventivamente essere sottoposti a verifica anti Covid mediante tampone” .

“Allo scopo di prevenire il diffondersi ulteriore della malattia, la riapertura della spiaggia di Insieme a Te – progetto “Tutti al mare. Nessuno escluso” è stata condizionata alla messa in atto di un regolamento e di un protocollo operativo che regoli ogni attività, garantisca la corretta esecuzione delle pratiche di tutela per ospiti e volontari e vieti tutte quelle pratiche e comportamenti che, pur essendo consueti e apprezzati in situazioni normali nella nostra struttura, oggi rappresenterebbero un rischio concreto di favorire la diffusione del virus”.

Il regolamento aggiornato per l’estate 2020 è ora consultabile nella pagina dedicata nel sito www.insiemeate.org

La spiaggia Insieme a Te, in via della Fontana a Punta Marina, rimarrà aperta fino a sabato 29 agosto 2020.