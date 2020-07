Villanova di Bagnacavallo. La soddisfazione di Ravaioli Legnami per il progetto della passerella alla Darsena di Ravenna

Ha suscitato interesse e curiosità il tratto di passerella sopraelevata realizzata in legno nella Darsena di Città di Ravenna, inaugurata con una cerimonia ufficiale nella giornata di martedì scorso alla presenza del sindaco Michele de Pascale e di numerosi componenti della Giunta Comunale. Un appuntamento al quale hanno preso parte anche Elio Bagnari, presidente di Ravaioli Legnami, Angelo Bagnari, titolare ed export manager dell’azienda, e Mirko Franceschelli, direttore generale.

La presenza dei dirigenti della nota azienda di Villanova di Bagnacavallo (Ra) rappresenta un segnale forte del legame tra il territorio e questa realtà produttiva, nel contesto di un progetto di rigenerazione urbana che ha consentito la creazione di uno spazio esclusivo per cittadini e turisti, tra verde e cultura.

Ravaioli Legnami è infatti orgogliosa di avere fornito i materiali per questo progetto, molto atteso e di grande significato per la città, nato dal lavoro di squadra dello studio di architettura Teprin Associati, Image srl, gli ingegneri Tommaso Pavani e Ivan Domenico Ceccaroni, l’agronomo paesaggista Paolo Gueltrini, e realizzato da Deltambiente. Un orgoglio che viene non solo dal valore architettonico e professionale dell’opera di riqualificazione svolta, ma anche e soprattutto per il legame affettivo che lega l’azienda a Ravenna.

La passerella è stata realizzata mediante una struttura di acciaio zincato rivestita in legno Ipè, essenza sudamericana apprezzata per le sue caratteristiche di resistenza e flessibilità, in grado di fornire prestazioni elevate anche in ambienti, come quello del Canale Candiano, caratterizzati da sensibili variazioni di umidità. Le doghe del legno, a sezione 25×90 mm con intestatura maschio/femmina e lato a vista zigrinato, sono posate con viti a vista su di una sottostruttura in alluminio. Lungo il percorso completato si trovano panchine, alberi e piante decorative. Una sorta di salotto arricchito da leggii che riportano suggestioni sulla città firmate dai grandi della letteratura, da Dante a Byron, da D’Annunzio a Montale, da Pasolini a Dario Fo.

“Il porto è il cuore pulsante di una città di mare – dice Angelo Bagnari, titolare ed export manager di Ravaioli – ma per un secolo la Darsena di Ravenna è stata una zona destinata esclusivamente a uso industriale, preclusa agli abitanti della città che non vi lavoravano. Il progetto di riqualificazione, di cui la passerella fa parte, apre oggi una porta sul mare a pochi passi dal centro storico, offrendo nuovi spazi da vivere ai cittadini, un luogo di ritrovo per giovani e famiglie”.

“Ringraziamo tutti i professionisti coinvolti – conclude ancora Bagnari –. Da Deltambiente allo studio di architettura Teprin Associati, ideatore e progettista dell’intervento assieme allo studio Image, che hanno contribuito a ridisegnare il volto di questo specchio d’acqua, conferendo finalmente una forte identità alla zona. Spero che questo possa dare al Comune di Ravenna lo stimolo nel promuovere altri futuri progetti”.