La Rotonda in ascolto: concerti a La Rotonda di Lido Adriano all’insegna del cantautorato italiano

Anche quest’estate la musica dal vivo sarà protagonista alla Rotonda di Lido Adriano, che propone 4 serate di concerti, tutti all’insegna del cantautorato italiano, tra giovani cantautori di oggi e un trittico di omaggi ad alcuni dei più grandi del passato.

Un’iniziativa attraverso cui La Rotonda, anche in quest’annata così particolare, vuole ribadire la propria vocazione – tutta romagnola – per la musica, componente fondamentale e irrinunciabile dell’estate in riviera al pari del buon cibo, delle spiagge e dell’ospitalità che contraddistinguono il nostro territorio.

Lunedì 27 luglio il primo appuntamento è con Andrea Amati, per una serata tutta dedicata a Fabrizio De Andrè: Amati, cantautore romagnolo e tra i migliori interpreti del grande canzoniere deandreiano, ne riproporrà il repertorio con una formazione acustica di tre elementi, un modo per rendere omaggio agli 80 anni che Faber avrebbe compiuto nel 2020. Le canzoni più celebri e le gemme meno conosciute saranno riproposte con un taglio intenso e personale che punterà a coinvolgere più possibile gli spettatori: non un vero e proprio tributo, ma un tentativo di condividere in modo libero e spesso ironico uno dei più grandi cantautori italiani di sempre.

I concerti de “La Rotonda in ascolto” proseguiranno ad agosto: lunedì 3 agosto sarà la volta di Leo Pari e del suo “Vicino Vicino Tour”, mentre giovedì 13 agosto è in programma una nuova serata dedicata a celebrare un altro grande cantautore italiano, Lucio Dalla, con il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedie il suo spettacolo “Al Centro della Confusione”. Per l’ultimo appuntamento della rassegna, il 21 agosto, tornerà Andrea Amati che proporrà il suo spettacolo “Io Sono Uno”, omaggio a Luigi Tenco.

Per assistere ai concerti è obbligatoria la prenotazione: nel rispetto delle norme sul distanziamento e per evitare assembramenti, si potrà seguire il concerto unicamente seduti al tavolo.

Ingresso libero, inizio concerti alle ore 22.00

Per info e prenotazioni: 0544 188 6330 – info@la-rotonda.it