Ravenna. Per il quinto anno consecutivo Alessia Pizzini convocata dal CT della Nazionale

E’ con grande orgoglio che il Circolo Ravennate della Spada ASD può annunciare per il quinto anno consecutivo che Alessia Pizzini, atleta di interesse nazionale per la Federazione Italiana Scherma, è stata convocata dal CT della Nazionale Sandro Cuomo al ritiro degli Azzurrini di Spada Maschile e Femminile previsto a Cascia (PG) il prossimo settembre.

Per Alessia sarà una ripresa particolarmente importante in quanto, al termine del collegiale azzurro, lascerà Ravenna per trasferirsi nella capitale dove potrà frequentare l’università e proseguire schermisticamente sotto la guida del M° Daniele Pantoni

I dirigenti e lo staff tecnico del CRS, pur dispiacendosi della lontananza fisica che ci sarà, rivolgono ad Alessia un grande in bocca al lupo nella consapevolezza che il Circolo è per Alessia una seconda casa e ogni qual volta tornerà a Ravenna in famiglia sarà gradita ospite nella sala che l’ha vista crescere.