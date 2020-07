Mobilità sostenibile: dall’autunno a Ravenna 17 nuove colonnine per ricarica auto elettriche

Nel territorio comunale saranno installate ulteriori 17 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, a partire dal prossimo autunno, a seguito della sottoscrizione del contratto di fornitura aggiudicato da Enel X Mobility.

Le colonnine saranno differenti per tipologia in base ai tempi di ricarica e alla potenza erogata: media potenza, in luoghi in cui si prevede un lungo periodo di stazionamento, potenza elevata, in luoghi in cui si prevede un minor periodo di stazionamento.

L’installazione eleverà, insieme ad altri interventi, a circa 50 il numero di postazioni sul territorio comunale.

Il finanziamento complessivo del programma di incentivi per la mobilità sostenibile per la realizzazione di punti di ricarica ammonta a 402 mila euro ed è ricompreso nelle risorse provenienti da un fondo nazionale assegnato alla Regione Emilia Romagna.

Le nuove installazioni:

A Borgo Montone in piazza Elsa Morante; a Castiglione di Ravenna in via Morini; a Classe in via Goetz; a Lido Adriano, in piazza Vivaldi; a Madonna dell’Albero in via Cella; a Marina di Ravenna in via Volturno; a Mezzano in piazza Della Repubblica; a Piangipane, in piazza XXII Giugno; a Porto Corsini, in via Goro; a Ravenna, in largo Orto Siboni, in piazzale Antico lazzaretto; in piazzale Torre Umbratica; nel parcheggio di via Beatrice Alighieri; in via L. Fontana; in zona bassette in via Giuseppe Di Vittorio; a San Pietro in Vincoli in via Leonardo da Vinci; a Santo Stefano, in via Cella.

Le colonnine già attive:

A Marina di Ravenna in piazzale Adriatico e piazza Giuseppe Mazzini; a Lido Di Savio in via Longiano; a Ravenna in largo Firenze, piazzale Aldo Moro, piazza Francesco Baracca, piazza della Resistenza, via Marabina (parcheggio del parco archeologico di Classe), piazzale Atleti Azzurri d’Italia, piazzale Oreste Ortali, parcheggio di via Renato Serra, piazza XIII giugno, viale Santi Baldini, via Capodistria, piazzale delle Blacherne, via Cassino, parcheggio di via Faentina, viale Enrico Berlinguer, via Antonio Meucci; a San Pietro in Vincoli in via Giuseppe Pistocchi.