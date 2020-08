Ravenna Bella di Sera: le visite guidate in musica di domani, domenica e lunedì

Anche nella settimana Rosa sono confermati gli appuntamenti delle Visite guidate in musica nell’ambito della rassegna Ravenna Bella di Sera.

Il programma da sabato 8 a lunedì 10 agosto

Sabato 8 agosto alle 20.30 si va alla scoperta di Come sa di sale dolce lo pane altrui: la Ravenna RicorDante, alle 21 Passeggiata con Poesia e alle 21.30 Le chiese scomparse di Ravenna, la conclusione della serata sarà ai Giardini del Palazzo della Provincia con “Io che amo solo te” omaggio ai cantautori italiani da Endrigo a Iannacci. Gianluigi Tartaull voce e chitarra, fondatore nel 2008 di Bandeandrè, comincia a collaborare nel 2017 con Luca Bombardi, alla tastiera, nel progetto su Luigi Tenco, intitolato “Io sono uno”. Da quel momento hanno realizzato insieme altri progetti sui cantautori italiani, uno più generico intitolato “Le belle canzoni della nostra storia” e due più monografici, “Facciamo due Conte”, su Paolo e Giorgio Conte e “Gaber & Jannacci – i due corsari”, che stanno rappresentando attualmente anche in quartetto.

Domenica 9 agosto alle 20.30 si va nel viaggio dei Settecento anni di Dante, alle 21 nella Ravenna e i suoi tesori da quelli nascosti a quelli esposti e alle 21.30 nei Luoghi Danteschi le visite si concluderanno nel giardino interno di Palazzo Rasponi dalle Teste con Sonati ma non troppo Duo Sconcerto. Matteo Ferrari, al flauto, Andrea Candeli, alla chitarra: talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, il Duo Sconcerto trasforma ogni concerto in un vero e proprio spettacolo unico. La bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione e di un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e anche all’estero, permette loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al folk irlandese, dall’ouverture del Barbiere di Siviglia alla Carmen di Bizet.

Lunedì 10 agosto alle 20.30 la visita guidata ci porta in 4 passi insieme a Dante, alle 21 nella Ravenna e i suoi tesori, alle 21.30 nella Famiglia Rasponi in conclusione il concertoGran Concerto Classico dall’opera lirica alla musica da camera con i cameristi dell’Istituto G. Verdi, nel Giardino delle Erbe dimenticate, recentemente ristrutturato e riaperto grazie alla collaborazione tra Bper Banca, Comune di Ravenna ed ENGIM. L’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi unisce formazione e produzione per un percorso formativo professionalizzante completo, gli studenti conseguono diplomi accademici di primo e di secondo livello. I programmi sono composti per dare spazio al repertorio per strumento solo, per lasciarsi trasportare dalle potenzialità espressive del singolo strumento musicale, al duo, per un dialogo che rende complici e rivali allo stesso tempo, via via fino a gruppi sempre più numerosi, con le loro dinamiche interne dettate dalle intenzioni dei compositori, dalla destinazione della composizione e dalle motivazioni strutturali figlie dell’estetica del tempo e del luogo cui appartengono. Alejandra Meza, soprano, Michele Fontana, clarinetto, Marcello Zinzani, clarinetto, Filippo Bittasi, pianoforte, musiche di: Donizetti, Verdi, Dvorak.

Le visite guidate sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione delle guide turistiche di Ravenna e la cura degli intrattenimenti musicali, della durata di 25 minuti ciascuno, è di Ensemble Mariani.

Nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone con l’obbligo di indossare la mascherina. La prenotazione è obbligatoria e on line; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it