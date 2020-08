Ravenna. Flash mob dei negozianti di via Bassano del Grappa: “tornare alla normalità è possibile”

E’ fissato per stasera alle 18,30 sotto i portici di via Bassano del Grappa l’orario di inizio del flash mob che i negozianti della via hanno deciso di regalare alla città, per dare un segnale di presenza e di speranza per una città e per una via che stanno facendo tutto il possibile per tornare alla normalità.

A fare da capofila il bar Moody, che con la collaborazione dell’associazione Ravenna centro Storico e la partecipazione della farmacia umana e Veterinaria l’Economica, all’agenzia immobiliare In Casa e a Mercurio mail servizi pubblicitari cercheranno di regalare qualche minuto di spensieratezza ed un bel messaggio di speranza all’intera città.

Saranno le ragazze della scuola di danza Habanera social club a suonare e ballare insieme, a chi ne avrà voglia, il tormentone Jerusalema.

Tutta l’organizzazione si svolge in maniera assolutamente gratuita, e i cittadini sono invitati a prende parte al flash mob, organizzato per lanciare il messaggio che anche questo angolo della città vuole ribadire: ritornare alla normalità, insieme e rispettando tutte le prescrizioni è possibile.