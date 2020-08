Un video racconta Marina di Ravenna e le sue bellezze

Per la prima volta Marina di Ravenna si lancia attraverso un video promozionale professionale realizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Ravenna. Il video, lungo oltre quattro minuti, racconta le bellezze della località balneare dalle caratteristiche uniche e irripetibili. La sua vicinanza discreta del porto che regala lo spettacolo delle grandi navi, le strutture turistiche sulla spiaggia che uniscono cibo, musica e relax e la natura con scorci panoramici su mare, pinete e valli. Senza dimenticare la grande unicità di Marina di Ravenna: la passeggiata sulla diga per quasi tre chilometri in mezzo al mare in un luogo che non ha uguali in Adriatico. Il video, realizzato con riprese aeree mozzafiato, è stato girato da Videoconsulting e sarà lanciato sui principali canali social nei prossimi giorni.

“Auspichiamo – dice il presidente della Pro loco Marino Moroni – che tutti gli operatori economici ma anche i residenti e visitatori ci aiutino a diffonderlo in modo di far conoscere la nostra località sempre di più”. Moroni auspica che questo video superi quello, realizzato in maniera amatoriale, girato dopo il lockdown con la partecipazione delle attività del paese (che ha avuto 200mila visualizzazioni). “Se avremo le risorse – dice – lo doppieremo anche in lingue straniere per aumentare sempre più la conoscenza di Marina di Ravenna”.

Qui il link del video: https://youtu.be/6X3Kr_D83Y8