Questa sera 19 agosto penultimo appuntamento della rassegna FraternitArte organizzata dalla Fraternità San Damiano presso il giardino del Convento dei Cappuccini in via Oberdan a Ravenna. La rassegna si concluderà poi il prossimo 26 agosto. Stasera alle ore 21 è in programma lo spettacolo Musica da vedere a cura di Patrizia Bianchetti e Ivan Corbari, sul connubio fra musica e cinema. Come per ogni serata di FraternitArte c’è anche una parte conviviale: è possibile prenotare un’insalata di farro, per chi cena tavolo e posti riservati.

Fondatore, responsabile e animatore della Fraternità San Damiano è don Claudio Ciccillo, di origini bergamasche ma romagnolo e ravennate di adozione. Don Claudio – studi teologici presso l’Istituto Teologico di Assisi – ha conseguito la Licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana, è stato ordinato da Ersilio Tonini nel 1988 e da lui chiamato prima nella parrocchia di Sant’Andrea di Montaletto di Cervia poi a San Michele (qui è stato parroco dal 2008 fino all’ottobre scorso). Dal 1992 è Vice Presidente del Ce.I.S di Ravenna, comunità terapeutica per il recupero tossicodipendenti che s’ispira al Progetto Uomo di don Mario Picchi fondata da Tonini. Nel 1993 fonda l’Unità di strada per la riduzione del danno “Il Girasole” di Ravenna.

Dal 2004 al 2009 è stato coordinatore di Libera di don Ciotti per la provincia di Rimini. Ha assunto anche la Presidenza della Consulta del Volontariato di Ravenna. Dal 2019 è Priore dell’Eremo di Cerbaiolo di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, un edificio sacro pieno di fascino, punto di pellegrinaggio del cammino di San Francesco. È la parte più spirituale della Fraternità San Damiano. L’obiettivo che si propone questo luogo è infatti “il ritorno alla spiritualità aiutando le persone ad imparare il valore del silenzio e della riflessione, ascoltare il proprio cuore e prendere per mano i propri sogni”.

Sul sito web della Fraternità San Damiano si legge fra l’altro: “Uomini e donne che sentono dentro il morso del di più, che si lasciano attraversare dagli interrogativi del proprio tempo avendo il Vangelo e la Costituzione della Repubblica Italiana quali alvei che orientano il loro camminare nella storia.“

E più oltre don Ciccillo racconta della sua esperienza spirituale a Cerbaiolo (l’Eremo ha riaperto le porte nel giugno 2019 con il suo arrivo) con queste parole: “Da 6 mesi vivo all’eremo di Cerbaiolo. Un eremo del XIII secolo, sopra Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Un luogo carico di storia e spiritualità che va ad affiancarsi alla sede della Fraternità di Ravenna. Due luoghi che parlano di cammino, di domande, di uomini che mettono insieme il Vangelo e la Costituzione, Dio e l’uomo. Due luoghi in cui lo spirito della Fraternità vive il suo proprium che è cucire il cielo e la terra. La spiritualità che si incarna nella cittadinanza attiva… nel discernere le tracce di Dio e dell’uomo dentro la storia, abitandola con responsabilità e senza sconti. La spiritualità e la cittadinanza attiva partono ambedue dalla strada, cioè dal luogo dove si vive la vita reale con le sue ombre e luci, domande, problemi e sogni.”

L’INTERVISTA

Don Claudio, siamo in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la vostra rassegna estiva FraternitArte. Io non ho potuto partecipare, ma chi c’è stato ha parlato di un appuntamento che ha suscitato largo interesse e successo di pubblico e di critica, per usare una formula di rito. Tracci lei allora un primo bilancio.

“Sì, ha partecipato molta gente, naturalmente sempre entro i limiti e i numeri consentiti dall’emergenza Covid. Nel senso che abbiamo allestito il Parco dei Cappuccini e qui abbiamo accolto sempre quelli che potevamo accogliere. Comunque, tante persone. Oltre le previsioni. L’iniziativa è nata all’interno della Fraternità, principalmente grazie all’impegno di Daniela Sangermano (nella foto sopra insieme a don Claudio), che ha coordinato la programmazione insieme a Riccardo Galeati e Sara Maioli e gestito tutta l’organizzazione, il lavoro dei volontari, per rendere il posto accogliente e ricevere nel modo migliore le persone. Il gruppo della Fraternità ha lavorato tantissimo. Io ero nell’eremo di Cerbaiolo e ho potuto partecipare personalmente solo ad alcune delle iniziative in programma. Il maggiore merito va a loro.”

Come è nata questa rassegna FraternitArte, che ha avuto un riscontro oltre le vostre attese?

“È nata con l’idea di rilanciare la socialità, lo stare insieme, per uscire da una sorta di sindrome della paura, questo spettro del virus che ci fa temere tutto e ci fa chiudere nelle nostre case. Abbiamo creato uno spazio in cui le persone potessero stare insieme, incontrarsi e incontrare l’arte, il bello, perché di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno cioè di nutrire anche l’anima e l’arte è il nutrimento dell’anima. Anche per far pensare, per elevare. Perché l’arte poi ci spinge oltre, è parte dell’esperienza mistica. E poi l’arte è antropologicamente condivisa, fa incontrare e unisce le persone.”

Il successo di questo ciclo di incontri fa pensare, appunto, che c’è bisogno di spazi pubblici per tornare a incontrarsi. Un bisogno di stare insieme e vivere come comunità. D’altra parte abbiamo il Covid e la necessità del distanziamento e della sicurezza. Come è possibile tenere insieme queste due cose? Voi come ci siete riusciti?

“Innanzitutto ci siamo confrontati con l’esperienza del Ravenna Festival e dagli organizzatori del festival abbiamo avuto una grande mano per allestire la manifestazione nel rispetto delle norme, mettendo in atto tutti i dispositivi di sicurezza utili e tutte le attenzioni necessarie. Ed è stato possibile perché in città si sentiva l’esigenza di quelle cose di cui sia parlava prima, di uscire, stare insieme, di tornare a credere nel futuro, nella possibilità del cambiamento. Perché questo Covid ha creato diffidenza, chiusure, paure e stati depressivi anche nelle persone. Alla fine c’era davvero la necessità di parlarsi, di guardarsi negli occhi, di uno spazio che pur mantenendo le distanze ci facesse sentire umani. Durante il lockdown abbiamo avuto il supporto fondamentale della tecnologia, ma alla gente è mancato il contatto umano, la vicinanza. Noi abbiamo cercato di incontrare questo desiderio dei ravennati di ritrovarsi, di occupare uno spazio bello, un polmone verde dentro la città, e di viverlo.”

Sul sito internet della Fraternità San Damiamo leggo che il filo rosso che lega e ispira la vostra attività è rappresentato dal Vangelo e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, per cucire il cielo e la terra. Ci spieghi meglio.

“Sì. Noi facciamo incontri che vertono sulla spiritualità, intesa come fraternità, solidarietà, servizio, e partiamo dal Vangelo, ma andiamo oltre. Partiamo da Dio ma ci interroghiamo su tanti temi della spiritualità in senso generale, temi cari all’uomo, infatti passano dalla Fraternità credenti, non credenti, diversamente credenti. Tutti con questo afflato di spiritualità, con la necessità di nutrire l’anima, di dare senso e significato alla vita. Unire il cielo e la terra significa ritornare alla nostra Costituzione e ai suoi fondamenti, ai temi della cittadinanza attiva, perché abbiamo bisogno di confrontarci con i temi della politica, intesa in senso alto: vuol dire prenderci cura dei problemi e del governo della città. Vivere l’I care di don Milani in opposizione al Me ne frego di predappiana memoria. Bisogna approfondire le cose, conoscere, pensare e poi agire. Non affrontare le cose con superficialità o lasciando fare agli altri. Dobbiamo fare la nostra parte. Per fare tutto questo ci vuole coraggio, cuore, passione. Bisogna lavorare sulle e: quindi Vangelo e Costituzione, cielo e terra, Bibbia e giornale, mettere insieme giustizia e legalità, aggiungendo una terza gamba, la responsabilità, altrimenti la democrazia non sta in piedi.”

Sono tutti temi cari a don Ciotti e a Libera, a cui lei è legato. Ricordo un affollato incontro proprio alla Fraternità San Damiano qualche anno fa con don Ciotti.

“Sono stato il primo coordinatore di Libera a Rimini e poi abbiamo fatto l’Osservatorio antimafia lì con il Giudice Pace, quello della Uno bianca. Come dicevo, abbiamo la spiritualità e poi abbiamo anche la società e quindi dobbiamo occuparci di tutto quello che riguarda la vita degli uomini, il vivere insieme. Dobbiamo rendere carne ciò che è carta. Il Vangelo e la Costituzione sono dei libri, sono carta. Devono diventare carne, cioè essere vissuti. Ricordo cosa dice Calamandrei sulla Costituzione e cioè che la Costituzione non è una carta buttata lì sul tavolo perché così non direbbe niente a nessuno, la cosa importante, viva, è che lì sono messi nero su bianco i sacrifici, la vitalità, i sogni, le speranze di quei ragazzi che hanno dato la vita per la democrazia e affinché quella carta desse sostanza alla vita delle persone.”

Continuerete anche in inverno con questo tipo di incontri e con l’apertura alla città?

“Noi vorremmo provarci. Vorremmo cercare di mantenere questo spazio come punto di riferimento per la città. Usufruiamo del convento dei Cappuccini, ma l’uso ha un costo: la manifestazione è anche un invito alla città a darci una mano per tenere aperto questo spazio. C’è bisogno del contributo di tutti. Lavoro volontario. Partecipazione. Sostegno. Solo così i luoghi sono vissuti, restano aperti, diventano riferimento per la comunità.”

Legato alla Fraternità San Damiano c’è l’eremo di Cerbaiolo, dove lei quest’estate è andato in ritiro spirituale.

“L’Eremo è sopra Pieve Santo Stefano, a 861 metri sul livello del mare, un eremo prima benedettino poi francescano. È un monastero del terzo millennio di cui parla Pallante. Come i monasteri nel primo millennio salvarono la civiltà occidentale, non solo quella cristiana, anche oggi abbiamo bisogno di luoghi dove coltivare il pensiero, dove ci si possa nutrire dentro, far emergere i bisogni più veri, ciò che davvero serve alla vita. Ascoltare la vita per poi agirla, quando si discende fra gli altri uomini. Un luogo per coltivare la spiritualità e fare in modo che poi, scendendo, le persone possano essersi arricchite di un ascolto, di un pensiero, e lo facciano diventare azione.”

Dal suo ritiro spirituale a Cerbaiolo, come vede don Claudio il mondo in questa stagione?

“Vedo gli uomini disorientati, impauriti. Però vedo anche tanta speranza. Tanti giovani che si mettono in cammino per raggiungere Assisi, zaino in spalla, portandosi dentro la loro giovinezza, la loro voglia di nutrirsi di parole vere, di ascoltare storie importanti, di cercare valori. Credo che nell’uomo di oggi ci sia la potenzialità di un cambiamento. Io speravo che la pandemia avesse portato gli uomini alla coscienza della necessità di una svolta: non si può tornare a vivere come prima. Per molti non è così. Ma vedo anche tanti che si mettono in cammino, che cercano essenzialità, semplicità. Vedo stupore e meraviglia quando raccontano dei paesaggi che vedono, degli animali in cui si imbattono, delle emozioni che provano. È importante vedere che c’è ancora stupore e meraviglia, che c’è bisogno di andare più lenti facendo meno rumore, per ascoltare, assaporare e sentire di più la vita. C’è bisogno di ascoltarsi e parlarsi sul serio. Anche di abbracciarsi. Se sogniamo da soli è solo un sogno. Ma se sogniamo tutti insieme, allora diventa una realtà possibile.”

Parlarsi anche attraverso una mascherina.

“Sì. È possibile. Ma molto passa anche attraverso lo sguardo. Dagli occhi impariamo a leggere anche il linguaggio non verbale. Stiamo diventando più attenti alle espressioni e ad altre cose, non solo alle parole, ed è un bene. Io voglio essere ottimista e penso che alla fine l’umanità trova sempre la forza e l’energia per superare queste difficoltà e tornare alla relazione, di cui abbiamo bisogno. Malgrado tutta la tecnologia che pure ci ha aiutato, ci sono mancati l’abbraccio, il bacio, la stretta di mano. Perché alla fine di tutto, restiamo sempre umani.”

Don Claudio Ciccillo con don Luigi Ciotti