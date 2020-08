Controlli negli stabilimenti dei lidi ravennati. L’Ispettorato del Lavoro scopre barman “in nero”

Nell’ambito dei controlli antiCOVID19, disposti nei luoghi di lavoro, il personale in forza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna, ha scoperto l’utilizzo di un lavoratore completamente in “nero”.

Le verifiche sono state eseguite – unitamente ad altri organismi istituzionali – nel settore Turistico/Balnerare ed in particolare all’interno di uno stabilimento balneare sui Lidi ravennati, dove è stato trovato intento al lavoro – come barman – un lavoratore che non aveva firmato alcun contratto di lavoro.

Gli ispettori, a seguito di verifiche, hanno riscontrato che il barista era completamente irregolare. Pertanto, è stata disposta l’assunzione del lavoratore, anche al fine della sorveglianza sulla Sicurezza sul Lavoro.

Sono in corso gli accertamenti volti a rilevare altre irregolarità, anche con riguardo al rispetto della normativa specifica anticovid19.