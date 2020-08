Ravenna. Allerta meteo per fenomeni temporaleschi nella giornata di sabato 29 agosto

L’Agenzia Regionale della Protezione Civile ha diffuso l’Allerta n. 064/2020 valida nel periodo compreso dal 29 agosto alle ore 00.00 al 30 agosto alle ore 00.00, per possibili locali fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, sul settore appenninico centro occidentale, già dalla mattinata; probabile interessamento delle aree di pianura nel pomeriggio. Intensificazione dei fenomeni sul settore occidentale nella serata. Associati ai temporali potranno verificarsi grandinate e raffiche di vento di forte intensità.

In seguito all’allerta meteo idrogeologica-idraulica n.064/20202, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che prevede il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.