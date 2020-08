Dal 3 al 6 settembre torna la Festa de L’Unità di Porto Fuori

Dal 3 al 6 settembre 2020, torna la Festa de L’Unità a Porto Fuori, in Via Staggi 4.

“Si fa la Festa dell’Unità, o non si fa? Con questo interrogativo abbiamo trascorso gli ultimi tempi” – spiega il comitato organizzatore – .Le regole anti-Covid19 che questo virus ci imponeva non erano compatibili con la possibilità di stare assieme con il giusto spirito. Alla fine, essendo mutate le regole per gli spettacoli e la ristorazione, abbiamo deciso di essere presenti seppure con molte rinunce”.

“È dal 1946 – dichiarano dall’organizzazione della Festa – che non manchiamo a questo appuntamento, non volevamo farlo neanche in questa, seppur difficile, occasione, e grazie al prezioso contributo di molti volontari creeremo un’occasione affinché i nostri visitatori possano partecipare in sicurezza a questo tradizionale appuntamento”.

“Pur con le difficoltà organizzative ormai note a tutti, la Festa si farà dal 3 al 6 settembre 2020, pur se ridotta nel tempo, nella sua ampiezza e nelle proposte. Risotto al sangiovese, gnocchi e tagliatelle al ragù rigorosamente fatte in casa; carni sapientemente cotte alla brace saranno il menù a disposizione . . . la cortesia e l’ospitalità saranno quelle della sana tradizione romagnola” – prosegue il comitato -. Di qualità, ma generi diversificati, saranno anche gli intrattenimenti che si susseguiranno nella quattro serate. Come pure gli incontri politici che ospiteremo cercando di fare il punto sulla situazione attuale”

Per quanto riguarda la sicurezza degli ospiti, gli organizzatori assicurano che l’attenzione sarà massima e tutelata secondo le normative vigenti: “distanziamento sociale, percorsi controllati, mascherine per tutti ed igienizzazione saranno la norma”.

“La Festa dell’Unità vuole, anche in questa occasione parlare ai cittadini della realtà locale e allo stesso tempo segnalare l’impegno del Partito Democratico nella costruzione di una nuova epoca in cui occorre sempre più unire gli sforzi di tutti coloro che credono nella democrazia e nella Costituzione repubblicana per arginare i rischi di derive autoritarie e populiste che vengono da molto lontano nel tempo, ma ora più che mai pericolose” conclude il comitato portofuorese.

Programma:

Giovedì 3 settembre Bellaciao trio

Veneredì 4 settembre Moreno

Sabato 5 settembre Burattini alla riscossa

Domenica 6 settembre Nick e Roby

Per una migliore organizzazione nella gestione della normative anti-covid si consiglia di prenotare al 3935800677 – 3333325963 – Mail: crimascioli@gmail.com